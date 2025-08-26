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Звание «Минчанин года» присвоят 13 жителям столицы

26 августа 2025 17:38
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Традиционно в преддверии Дня города почетное звание «Минчанин года» присуждают 13 жителям столицы. Это представители разных сфер: от промышленности и здравоохранения до культуры, торговли и спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Звание «Минчанин года» присвоят 13 жителям столицы-2

В 2025 году на рассмотрение комиссии подано 39 кандидатур в 13 номинациях. Например, в области озеленения и благоустройства территорий, физической культуры, спорта и туризма, а также сферы социальной защиты населения и жилищно-коммунального хозяйства. Почетное звание присуждается за высокие достижения в труде, личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Самое главное – это все-таки участие человека в развитии экономики Минска, безопасности города. Это те люди, которые внесли большой вклад в развитие нашей столицы. И, конечно же, мы отмечаем лучших из лучших. Это действительно кропотливая работа. Начинается с районов, и целый год мы смотрим, изучаем экономику предприятия, смотрим непосредственно в отрасли, кто достиг каких-то результатов. Это работа не одного дня. 

Звание «Минчанин года» присвоят 13 жителям столицы-4

Имена минчан года узнаем 13 сентября, на площадке у городской ратуши состоится торжественное награждение.

# Государственная политика

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