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В Большом театре Беларуси прошли масштабные учения МЧС

26 августа 2025 17:41
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Учения МЧС прошли в Большом театре Беларуси. По легенде, в подвале театра произошло загорание декораций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Большом театре Беларуси прошли масштабные учения МЧС-2

В ходе тренировки спасатели отработали практические навыки ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, отточили слаженность действий. Была проверена и готовность добровольной пожарной дружины здания. Около часа они работали как единая команда.

В Большом театре Беларуси прошли масштабные учения МЧС-4

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Сам объект является достаточно важным, и на место выезжают подразделения по повышенному номеру вызова. Учитывая большую пожарную загрузку, а именно большое количество декораций, которые также могут загораться, учитывая, что это подземные помещения, а также это культурно-зрелищное мероприятие, где может находиться большое количество людей одновременно, сосредотачивается и большое количество сил и средств, чтобы оперативно ликвидировать пожар, эвакуировать людей и сохранить материальные ценности.

Такого рода мероприятия проводятся регулярно и помогают отработать механизм действий на случай ЧП.

# МЧС Беларуси

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