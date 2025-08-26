В Большом театре Беларуси прошли масштабные учения МЧС

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Сам объект является достаточно важным, и на место выезжают подразделения по повышенному номеру вызова. Учитывая большую пожарную загрузку, а именно большое количество декораций, которые также могут загораться, учитывая, что это подземные помещения, а также это культурно-зрелищное мероприятие, где может находиться большое количество людей одновременно, сосредотачивается и большое количество сил и средств, чтобы оперативно ликвидировать пожар, эвакуировать людей и сохранить материальные ценности.

Такого рода мероприятия проводятся регулярно и помогают отработать механизм действий на случай ЧП.