Двое белорусов включены в предсезонный рейтинг молодых игроков НХЛ

Двое белорусов вошли в рейтинг наиболее перспективных молодых исполнителей Национальной хоккейной лиги предстоящего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13-е место досталось защитнику «Чикаго» Артему Левшунову. Минувший розыгрыш он начинал в запасе из-за травмы, но после восстановления довольно уверенно вошел в игру. В его активе шесть результативных передач в НХЛ, а также 23 балла за «Рокфорд» в АХЛ.

Илья Протас занял в топе 64-е место. В 2024 году он играл в хоккейной лиге Онтарио за «Виндзор» и показал высокую результативность, набрав 159 очков. Планируется, что следующий сезон он проведет в составе «Херши».