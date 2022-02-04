В мире отмечается День борьбы с онкологией. Белорусы стали реже болеть этим заболеванием

Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с онкозаболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И наша страна не исключение. В республиканском онкоцентре, как правило, проходят лечение свыше 20 тысяч человек в год. Однако вопреки этой тенденции число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований в последние годы снизилось. И причина тому пандемия.

Ранее белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии коронавируса на снижение заболеваемости раком. В 2020 году количество новых больных в нашей стране снизилось более чем на 25 %. Это экстраординарная ситуация, потому что до этого в течение 50 лет наблюдения отмечался только рост. Изначально ученые предположили, что это связано с меньшей обращаемостью людей за медпомощью из-за ковида. Но подобное снижение продолжилось и в 2021-м.