В мире отмечается День борьбы с онкологией. Белорусы стали реже болеть этим заболеванием
Ежегодно 4 февраля во всем мире отмечается День борьбы с онкозаболеваниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И наша страна не исключение. В республиканском онкоцентре, как правило, проходят лечение свыше 20 тысяч человек в год. Однако вопреки этой тенденции число впервые выявленных случаев злокачественных новообразований в последние годы снизилось. И причина тому пандемия.
Ранее белорусские онкологи выдвинули гипотезу о влиянии коронавируса на снижение заболеваемости раком. В 2020 году количество новых больных в нашей стране снизилось более чем на 25 %. Это экстраординарная ситуация, потому что до этого в течение 50 лет наблюдения отмечался только рост. Изначально ученые предположили, что это связано с меньшей обращаемостью людей за медпомощью из-за ковида. Но подобное снижение продолжилось и в 2021-м.
Сергей Красный, замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Примерно на 13 тысяч случаев новых выявлено меньше, чем в 2019-м. Это очень существенное снижение. Причем происходит оно по всем стадиям заболевания. Распределение по стадиям примерно такое же, как и до эпохи ковида. Что касается онкологической системы, то она работает в прежнем режиме. А учитывая снижение онкологической заболеваемости, никакого перенапряжения у нас не происходит.
Что касается смертности от злокачественных новообразований, то в 2021 году она резко снизилась сразу на 3 %. Для нашей страны это очень большая цифра – ориентировочно около 600 человек. В плане онкологической заболеваемости на первом месте у мужчин по-прежнему рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы.
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