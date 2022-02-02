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«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?

02 февраля 2022 13:15
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Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Если говорить о статистике, в Беларуси онкология чаще поражает мужчин или женщин?

«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?-1

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Мужчин однозначно. Несложно сказать, с чем это связано – с образом жизни. Есть такая формула здоровья Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что наше здоровье на 50 % зависит от образа жизни, на 20 % – от генетики, наследственности и лишь на 10 % – от медицины и других факторов. Мужчины, как известно, ведут менее здоровый образ жизни, больше курильщиков.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Больше тяги к саморазрушению?

Евгений Цховребов:
Все верно, да.

Алена Родовская:
Хотят успеть все радости жизни познать?

«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?-4

Евгений Цховребов:
Да, поэтому однозначно мужчины. Ну и женщины, отдать должное, раньше обращаются по поводу предопухолевых состояний. Все-таки мужчины тянут до последнего.

Татьяна Савчик:
Все-таки больше внимательнее?

Евгений Цховребов:
Да, однозначно.

«Делали ли вы УЗИ молочных желез?» Вот почему сейчас гораздо чаще удается выявить онкологию на ранней стадии – подробнее здесь.

# Онкология # общество # Алена Родовская # Евгений Цховребов # Татьяна Савчик # Фотофакт

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