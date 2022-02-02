«Больше тяги к саморазрушению». Почему онкология чаще поражает мужчин и при чём здесь формула здоровья ВОЗ?

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Если говорить о статистике, в Беларуси онкология чаще поражает мужчин или женщин?