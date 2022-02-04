Чувствуете недомогание? Наша планета третий день в пике магнитной бури

Новости Беларуси. Даже абсолютно здоровые люди на этой неделе могут почувствовать недомогание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Даже абсолютно здоровые люди на этой неделе могут почувствовать недомогание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все дело в том, что вот уже как третий день наша планета находится в пике магнитной бури. Отсюда проблемы со сном, давлением и даже сердцем. При этом под воздействием солнечных вспышек не только метеочувствительные люди.
А потому специалисты в эти дни рекомендуют внимательно относиться к здоровью. По возможности снизить нагрузки, больше отдыхать и дышать свежим воздухом. Прогулки пойдут лишь на пользу.