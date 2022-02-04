Прямой эфир

Чувствуете недомогание? Наша планета третий день в пике магнитной бури

04 февраля 2022 06:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Даже абсолютно здоровые люди на этой неделе могут почувствовать недомогание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чувствуете недомогание? Наша планета третий день в пике магнитной бури-1

Все дело в том, что вот уже как третий день наша планета находится в пике магнитной бури. Отсюда проблемы со сном, давлением и даже сердцем. При этом под воздействием солнечных вспышек не только метеочувствительные люди.  

Чувствуете недомогание? Наша планета третий день в пике магнитной бури-4

А потому специалисты в эти дни рекомендуют внимательно относиться к здоровью. По возможности снизить нагрузки, больше отдыхать и дышать свежим воздухом. Прогулки пойдут лишь на пользу.  

# Магнитные бури # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эпидемиолог о всплеске заболеваемости коронавирусом: «Мы видим, что постепенно увеличивается количество детей»
03 февраля 2022 21:44

Эпидемиолог о всплеске заболеваемости коронавирусом: «Мы видим, что постепенно увеличивается количество детей»

Муковозчик: система международных отношений обслуживает интересы лишь той группы стран, которая близка к НАТО
03 февраля 2022 19:55

Муковозчик: система международных отношений обслуживает интересы лишь той группы стран, которая близка к НАТО

«Мелодия легла буквально за час». В Сети появилась песня в память о погибшем в Барановичах экипаже Як-130
03 февраля 2022 19:46

«Мелодия легла буквально за час». В Сети появилась песня в память о погибшем в Барановичах экипаже Як-130