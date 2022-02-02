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Почему на теле появляются родинки и можно ли их удалять? Спросили у врача-онколога

02 февраля 2022 13:37
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Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Поговорим о родинках на теле человека.

Почему на теле появляются родинки и можно ли их удалять? Спросили у врача-онколога-1

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Родинки на теле. Тут имеет значение наследственный фактор и плюс гиперинсоляция. Больше факторов мы не знаем.

Алена Родовская:
Их можно удалять? И какие нельзя?

Евгений Цховребов:
Можно, но после консультации специалиста, так как не все требуют удаления. Хотя люди приходят, иногда просят удалить все родинки. Это абсолютно нецелесообразно. Я просто объясняю так, что удалять нужно те, которые начали меняться: вызывают какие-то симптомы, изменения окраски, цвет, кровоточить, не дай бог, начали или растет. Все изменения в динамике, которые с ними происходят, должен оценить доктор и принять решения о вопросе удалять либо не удалять и о способе удаления.

«Делали ли вы УЗИ молочных желез?» Вот почему сейчас гораздо чаще удается выявить онкологию на ранней стадии – подробнее здесь.

# Онкология # общество # Алена Родовская # Евгений Цховребов # Фотофакт

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