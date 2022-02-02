Почему на теле появляются родинки и можно ли их удалять? Спросили у врача-онколога

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Поговорим о родинках на теле человека.
Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Родинки на теле. Тут имеет значение наследственный фактор и плюс гиперинсоляция. Больше факторов мы не знаем.
Алена Родовская:
Их можно удалять? И какие нельзя?
Евгений Цховребов:
Можно, но после консультации специалиста, так как не все требуют удаления. Хотя люди приходят, иногда просят удалить все родинки. Это абсолютно нецелесообразно. Я просто объясняю так, что удалять нужно те, которые начали меняться: вызывают какие-то симптомы, изменения окраски, цвет, кровоточить, не дай бог, начали или растет. Все изменения в динамике, которые с ними происходят, должен оценить доктор и принять решения о вопросе удалять либо не удалять и о способе удаления.
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