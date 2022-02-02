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«Очень много случаев спонтанных исцелений». Как больным онкологией может помочь психолог?

02 февраля 2022 15:30
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Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Каково было осознать, что у вас рак головного мозга четвертой стадии?

«Очень много случаев спонтанных исцелений». Как больным онкологией может помочь психолог?-1

Оксана Солонко-Порецкая:
Возможно, исходя из того, что я человек позитивный достаточно, мало сталкивалась с какими-то негативными моментами. Я, конечно, слышала, что существует такое слово рак, что есть онкология, которую все почему-то боятся. Когда ты с этим не сталкиваешься, об этом не задумываешься. Надо сказать, что я восприняла это, как задачу, а не проблему – подробнее здесь.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Андрей, настолько правильная и мудрая установка изначально была у человека. Энтузиаст, он радовался жизни, что даже не позволил себе иной мысли.

«Очень много случаев спонтанных исцелений». Как больным онкологией может помочь психолог?-4

Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:
Да, это очень интересная вообще тема в целом, потому что у медиков свой взгляд на этот вопрос, у психологов – свой, у пациентов, естественно – тоже свой. Когда все взгляды удачно складываются, гармонично в одну общую картину – тогда шансы на выздоровление многократно возрастают. Почему? Потому что в психосоматике… Это направление сейчас немножко незаслуженно начинают отодвигать в сторонку, потому что все-таки медицина тоже активная отрасль деятельности и не очень любит психосоматические, так сказать, моменты иногда. Хотя есть очень грамотные медики, которые прекрасно понимают, что настроение, характер, мышление человека могут, как включить какое-либо расстройство, заболевание, вплоть до онкологии, так же могут и выключить.

Очень много случаев спонтанных исцелений. И в моей личной практике – я работал с онкологически больными людьми – например, несколько было ситуаций излечения без операций. Я не приписываю это своим талантам. Но два рака щитовидной железы не были прооперированы, потому что опухоль куда-то делась, подтвержденная гистологией и прочими вещами.

Это говорит только о том, что ресурсы человеческого организма очень велики. Если разрешить себе их использовать, то действительно очень многие вопросы становятся просто задачами для решения. К сожалению, не все люди это понимают, что ресурсы у них велики. Семья может поддержать человека и сказать: «Слушай, у тебя ресурсы. Они велики, давай включай». А могут, к сожалению, говорить: «Ой, бедненький, несчастненький. Что нам делать без тебя? Мы пропадем».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Насколько семья, близкие люди имеют огромное значение – ну, кроме внутреннего потенциала, внутреннего стержня человека – имеют значение в том, победит ли пациент болезнь. Вы с этим сталкивались наглядно, на ваших глазах это происходило? Какие вы видели результаты?

«Очень много случаев спонтанных исцелений». Как больным онкологией может помочь психолог?-7

Евгений Цховребов, врач-онколог-хирург:
Абсолютно это важно, родственники должны быть помощниками. Но я больше хочу сказать. Вот у Оксаны я услышал самое главное – для нее это была задача, то есть она хотела справиться. Я услышал самое главное – то есть она была на стороне доктора. И у нас есть такое: мы вдвоем теперь против болезни. Плохо, когда человек уходит в болезнь, и становится их двое, а доктор – один. Вот это самое важное. Наш коллега – психолог – тоже очень правильные вещи говорит.

У меня есть пациент, который борется уже больше 20 лет вопреки статистике с крайне агрессивной опухолью. Когда ему задаю вопрос: «Как у вас дела?» Он говорит всегда: «Не дождетесь». Как только у него появляется какой-то новый очаг, новая опухоль, он говорит…

Екатерина Забенько:
Новая задача всего лишь, которую нужно преодолеть?

Евгений Цховребов:
Да, новая задача. Надо решать и все. У него нет какого-то пути, времени для пессимизма, настроя. «Решаем, когда операция, доктор».

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# Онкология # общество # Алена Родовская # Оксана Солонко-Порецкая # Татьяна Савчик # Андрей Туровец # Екатерина Забенько # Евгений Цховребов # Фотофакт

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