«Очень много случаев спонтанных исцелений». Как больным онкологией может помочь психолог?

Победить рак. Каждый пятый житель Земли заболевает онкологией. Самое главное – не опускать руки и продолжать борьбу. Наша медицина уже совершила настоящий прорыв в сфере диагностики и лечения. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Каково было осознать, что у вас рак головного мозга четвертой стадии?

Оксана Солонко-Порецкая:

Возможно, исходя из того, что я человек позитивный достаточно, мало сталкивалась с какими-то негативными моментами. Я, конечно, слышала, что существует такое слово рак, что есть онкология, которую все почему-то боятся. Когда ты с этим не сталкиваешься, об этом не задумываешься. Надо сказать, что я восприняла это, как задачу, а не проблему – подробнее здесь. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Андрей, настолько правильная и мудрая установка изначально была у человека. Энтузиаст, он радовался жизни, что даже не позволил себе иной мысли.

Андрей Туровец, психолог, директор центра семейной психологии:

Да, это очень интересная вообще тема в целом, потому что у медиков свой взгляд на этот вопрос, у психологов – свой, у пациентов, естественно – тоже свой. Когда все взгляды удачно складываются, гармонично в одну общую картину – тогда шансы на выздоровление многократно возрастают. Почему? Потому что в психосоматике… Это направление сейчас немножко незаслуженно начинают отодвигать в сторонку, потому что все-таки медицина тоже активная отрасль деятельности и не очень любит психосоматические, так сказать, моменты иногда. Хотя есть очень грамотные медики, которые прекрасно понимают, что настроение, характер, мышление человека могут, как включить какое-либо расстройство, заболевание, вплоть до онкологии, так же могут и выключить. Очень много случаев спонтанных исцелений. И в моей личной практике – я работал с онкологически больными людьми – например, несколько было ситуаций излечения без операций. Я не приписываю это своим талантам. Но два рака щитовидной железы не были прооперированы, потому что опухоль куда-то делась, подтвержденная гистологией и прочими вещами. Это говорит только о том, что ресурсы человеческого организма очень велики. Если разрешить себе их использовать, то действительно очень многие вопросы становятся просто задачами для решения. К сожалению, не все люди это понимают, что ресурсы у них велики. Семья может поддержать человека и сказать: «Слушай, у тебя ресурсы. Они велики, давай включай». А могут, к сожалению, говорить: «Ой, бедненький, несчастненький. Что нам делать без тебя? Мы пропадем». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Насколько семья, близкие люди имеют огромное значение – ну, кроме внутреннего потенциала, внутреннего стержня человека – имеют значение в том, победит ли пациент болезнь. Вы с этим сталкивались наглядно, на ваших глазах это происходило? Какие вы видели результаты?