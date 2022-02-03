Эпидемиолог о всплеске заболеваемости коронавирусом: «Мы видим, что постепенно увеличивается количество детей»

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси не рекомендует проведение вечеров встречи выпускников из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи констатируют рост количества коронавирусных пациентов, в том числе и среди детей. Зафиксирован новый антирекорд – почти 5 тысяч заболевших.

С учетом эпидобстановки, медики призывают перенести мероприятие на более поздний срок или пообщаться в онлайн-формате. Речь идет как о проведении вечеров в школах, так и о встречах в кафе и ресторанах. Все же самым надежным способом защиты остается вакцинация. К этому дню полный курс иммунизации прошли 4 миллиона 559 тысяч человек. Число тех, кто получил первый компонент, приближается к 5,5 миллиона. Продолжается и вакцинация подростков.

Алла Дашкевич, заведующая отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Иммунизация проводится как в организациях здравоохранения, так и при необходимости, то есть при формировании достаточного количества желающих детей прививочная бригада выезжает в учреждение образования для проведения иммунизации. В структуре заболевших в целом среди населения, конечно, преобладает взрослое население. Но вместе с тем мы видим, что постепенно увеличивается количество детей, которые заболевают. Еженедельно мы отмечаем увеличение количества «Омикрона» в структуре выделенных генотипов.