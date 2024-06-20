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В Минской ратуше прошёл единый день информирования

20 июня 2024 17:11
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«Беларусь – от освобождения к независимости». В Минской городской ратуше прошел единый день информирования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минской ратуше прошёл единый день информирования-1

К дискуссии присоединились тысячи горожан как в зале ратуши, так и в онлайн-студиях в каждом административном районе столицы и регионах страны. Это представители общественных объединений и трудовых коллективов, активная молодежь, а также приглашенные эксперты. Говорили о подвиге наших соотечественников во время Великой Отечественной войны, а также о достижениях Беларуси за годы независимости. Это прогресс в атомной отрасли, новый уровень участия в космических программах, экономическое развитие и рост уровня жизни.

В Минской ратуше прошёл единый день информирования-4

Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета БРСМ:
Мне как историку были интересны, конечно же, как 80-летие, так и 30-летие. Но новое для меня было все-таки открытие 30-летия института президентства. Все-таки войну мы изучали достаточно подробно во время моего обучения в университете.

В Минской ратуше прошёл единый день информирования-7

Алексей Дзермант, политолог:
Мы на пороге двух важнейших событий. Это, прежде всего, День Независимости, 80-летие освобождения Минска как символ освобождения от оккупации, нашего пути к независимости. И вторая дата это 30 лет института президентства.

В Минской ратуше прошёл единый день информирования-10

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Чтобы Беларусь выстояла в этом геополитическом шторме, который мы сейчас наблюдаем, для этого надо качественно, добросовестно трудиться, исполнять возложенные на каждого из нас обязанности там, где мы с вами работаем. И это будет ключевой элемент и для развития нашей экономики, и для сохранения суверенитета Республики Беларусь, и для поступательного, созидательного развития нашей страны в дальнейшем.

Единый день информирования проводится каждый третий четверг месяца. Во время встреч обсуждают важнейшие общественно-политические события страны. Присоединиться к нему можно в онлайн-формате и задать приглашенным спикерам любой интересующий вопрос.

# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Даниил Ярмольчик # Вячеслав Данилович # Новости Минска и Минской области

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