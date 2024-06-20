Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе

Госпогранкомитет фиксирует обострение ситуации на украинско-белорусской границе. В последнее время в зоне ответственности сопредельного Житомирского пограничного отряда наблюдается увеличение группировки вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их расположении концентрируется тяжелое вооружение, в том числе бронетранспортеры, включая американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня «Хаймарс», зенитные самоходные установки «Гепард» немецкого производства.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Министерством обороны реагирует на изменения обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей и оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы.