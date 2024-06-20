Прямой эфир

Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе

20 июня 2024 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Госпогранкомитет фиксирует обострение ситуации на украинско-белорусской границе. В последнее время в зоне ответственности сопредельного Житомирского пограничного отряда наблюдается увеличение группировки вооруженных формирований, в том числе сил специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе-1

В их расположении концентрируется тяжелое вооружение, в том числе бронетранспортеры, включая американские «Брэдли», реактивные системы залпового огня «Хаймарс», зенитные самоходные установки «Гепард» немецкого производства.

Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе-4

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Пограничная служба Республики Беларусь на границе с Украиной несет службу в усиленном режиме и совместно с Министерством обороны реагирует на изменения обстановки путем увеличения плотности прикрытия государственной границы, в том числе за счет возможностей и оснащенных современным вооружением и военной техникой маневренных групп южного направления. Проводятся дополнительные мероприятия по разведке и контролю состояния режима государственной границы.

Госпогранкомитет предупреждает о недопустимости провокаций на украинско-белорусской границе-7

Пограничная служба в тесном взаимодействии с частями и соединениями Вооруженных Сил Беларуси продолжает предпринимать все меры, направленные на обеспечение порядка и недопущение нагнетания обстановки на границе. Любые провокации будут незамедлительно пресекаться в интересах национальной безопасности.

# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский

Другие новости рубрики

Все новости
Совет Республики одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси
20 июня 2024 16:47

Совет Республики одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси

Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей состоялось в Минске. Какие темы были на повестке?
20 июня 2024 16:47

Совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей состоялось в Минске. Какие темы были на повестке?

Делегация Королевства Эсватини ознакомилась с продукцией МТЗ
20 июня 2024 16:46

Делегация Королевства Эсватини ознакомилась с продукцией МТЗ