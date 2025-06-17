Новости по тегу #Даниил Ярмольчик

Стартовал он с городского марафона «Труд во благо столицы!» Студенты вузов и колледжей, а также руководство города возложили венки к стеле «Минск – город-герой».
Об этом заявила председатель Совета Республики во время торжественного мероприятия, посвященного Дню Конституции. Наталья Кочанова отметила важность гражданской ответственности и вклада каждого в укрепление белорусской государственности.
Каждой из них адресовали теплые слова, а также вручали тюльпаны при проверке документов. А еще приятные подарки.
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