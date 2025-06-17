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Новости по тегу #Даниил Ярмольчик

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025
17 июня 2025 19:41

В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции
13 марта 2025 17:29

Кочанова: Беларусь уверенно развивается благодаря строгому соблюдению положений Конституции

Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта
07 марта 2025 17:43

Сотрудники ГАИ с активистами БРСМ поздравили минских автоледи с наступающим 8 Марта

В Минской ратуше прошёл единый день информирования
20 июня 2024 17:11

В Минской ратуше прошёл единый день информирования

Она родилась на фабрике смерти под Берлином. Бывшую узницу концлагеря навестили в Минске
19 апреля 2024 17:29

Она родилась на фабрике смерти под Берлином. Бывшую узницу концлагеря навестили в Минске

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?
15 ноября 2023 15:15

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?
03 мая 2023 20:26

Праздничный концерт, море цветов и искренних пожеланий. Как в Минске поздравляют ветеранов?