Сбежали от бомбёжек в поисках мира – трогательная история семьи из Украины, переехавшей в Беларусь
Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Во многих странах проходят благотворительные акции в поддержку вынужденных переселенцев. Не осталась в стороне и Беларусь, которая стала вторым домом для представителей нескольких десятков национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгения Ковган вместе с матерью и сыновьями приехали в Беларусь в августе 2023 года. Семья из Сумской области бежала от военных действий в поисках мирной жизни.
Евгения Ковган:
Безопасная страна. Я считаю, что Беларусь и Россия – самые безопасные страны. Здесь приняли хорошо нас. Мы один народ все-таки. Меня учили что мы, три славянских народа: Россия, Украина, Беларусь. Поэтому нам ближе здесь. Здесь в школу нас приняли, Красный Крест хорошо помогает.
Ваня и Макар быстро адаптировались на новом месте и успешно закончили учебный год. А их мама устроилась на работу.
Евгения Ковган:
Мне работу на уровне с белорусами предоставили – контроллером-кассиром. Образование мое прошло, все хорошо. И работа хорошая, люди хорошие. Спим без тревог, без бомб этих всех. Мы от этого уже и отвыкли.
Оказать комплексную поддержку прибывшим в Беларусь иностранцам – часть социальной политики нашего государства. Сначала беженцам предоставляют временное жилье, одежду, продуктовые наборы и медицинскую помощь, а после помогают оформить документы и влиться в общество.
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