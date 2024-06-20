Сбежали от бомбёжек в поисках мира – трогательная история семьи из Украины, переехавшей в Беларусь

Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев. Во многих странах проходят благотворительные акции в поддержку вынужденных переселенцев. Не осталась в стороне и Беларусь, которая стала вторым домом для представителей нескольких десятков национальностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгения Ковган вместе с матерью и сыновьями приехали в Беларусь в августе 2023 года. Семья из Сумской области бежала от военных действий в поисках мирной жизни.

Евгения Ковган:

Безопасная страна. Я считаю, что Беларусь и Россия – самые безопасные страны. Здесь приняли хорошо нас. Мы один народ все-таки. Меня учили что мы, три славянских народа: Россия, Украина, Беларусь. Поэтому нам ближе здесь. Здесь в школу нас приняли, Красный Крест хорошо помогает.

Ваня и Макар быстро адаптировались на новом месте и успешно закончили учебный год. А их мама устроилась на работу.