Совет Республики одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси

Совет Республики на заседании первой сессии одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он затронет почти 8 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ разработан по поручению Президента. Амнистия – хороший шанс, который дарит государство. Правда, только тем, кто твердо стоит на пути исправления. Закон устанавливает круг лиц, на кого будет распространяться амнистия и кто под эту категорию не попадет. Одна из новелл – требование к осужденным. Они должны погасить ту задолженность и ущерб, который нанесли своими действиями.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это мера гуманная, мера справедливая, потому что основные требования у нас, как к любому гражданину, – это презумпция невиновности, это неотвратимость наказания и возможность при хорошем поведении использовать эту меру гуманного отношения государства к своему гражданину.

Кроме того, сенаторы одобрили проект закона по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающих детей. Документ предусматривает увеличение размеров поддержки. Беларусь – социально ориентированное государство, и разного рода помощь оказывается постоянно. Но, как не единожды отмечал Президент, важно, чтобы деньги доходили до детей. С этой целью в законе отражен механизм контроля за выплатами.