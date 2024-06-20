Совет Республики одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси

Совет Республики на заседании первой сессии одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он затронет почти 8 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совет Республики на заседании первой сессии одобрил проект закона об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Он затронет почти 8 тысяч осужденных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ разработан по поручению Президента. Амнистия – хороший шанс, который дарит государство. Правда, только тем, кто твердо стоит на пути исправления. Закон устанавливает круг лиц, на кого будет распространяться амнистия и кто под эту категорию не попадет. Одна из новелл – требование к осужденным. Они должны погасить ту задолженность и ущерб, который нанесли своими действиями.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Это мера гуманная, мера справедливая, потому что основные требования у нас, как к любому гражданину, – это презумпция невиновности, это неотвратимость наказания и возможность при хорошем поведении использовать эту меру гуманного отношения государства к своему гражданину.
Кроме того, сенаторы одобрили проект закона по вопросам государственных пособий семьям, воспитывающих детей. Документ предусматривает увеличение размеров поддержки. Беларусь – социально ориентированное государство, и разного рода помощь оказывается постоянно. Но, как не единожды отмечал Президент, важно, чтобы деньги доходили до детей. С этой целью в законе отражен механизм контроля за выплатами.
Игорь Луцкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
У нас очень сильное законодательство, которое обеспечивает достаточный уровень финансовый для того, чтобы поддерживать семьи. Что касается пособий по беременности и родам, то увеличиваются практически в два раза выплаты тем, кто находится на учебе. Выплаты для тех, кто не имеет страхового стажа, то есть время работы до шести месяцев.
Всего в Совете Республики сегодня было рассмотрено более 20 вопросов. В их числе утверждение отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, одобрение проекта закона о присоединении Беларуси к Соглашению об обмене персональными данными и документа о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.