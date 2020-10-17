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В Минске задержан мужчина, который блокировал движение на пересечении МКАД и Независимости

17 октября 2020 11:52
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Новости Беларуси. На пересечении МКАД и проспекта Независимости накануне вновь было заблокировано движение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на линию 102 сообщили минчане, которые не смогли выехать на кольцевую.

Проезду мешал молодой человек. Прибыв на место, правоохранители вместе с одним из водителей задержали нарушителя.

В Минске задержан мужчина, который блокировал движение на пересечении МКАД и Независимости-1

Ехал по МКАД, увидел пробку. Постояли, попихались в пробочке. Подъехали, увидел, что там стоит человек с плакатом «Свобода Беларуси». Мне было некогда стоять и на него любоваться. Вышел, отпихнул его в сторону. Пока возвращался обратно в кабину, он опять встал перед машиной. Я в него поупирался, поупирался – он как стоял, так и стоит.

Я вышел из кабины, он уже начал уцякаць. Подъехал автомобиль ГАИ, и мы вместе с инспекторами задержали протестующего.

В Минске задержан мужчина, который блокировал движение на пересечении МКАД и Независимости-4

Уже установлено, что он является представителем анархистского движения. При себе у задержанного были брошюры с призывами к революции, а также различная атрибутика.

В Минске задержан мужчина, который блокировал движение на пересечении МКАД и Независимости-7

В отношении мужчины составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка и невыполнение требований должностного лица.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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