Какие темы обсудили на диалоговой площадке в Могилёве?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. 16 октября в Могилеве обсудили несколько блоков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о важных политических процессах: партийном строительстве и повышении роли местного управления. К диалогу подключились эксперты, депутаты, общественные деятели и простые белорусы. К слову, последним в дискуссии отводится ключевая роль, ведь именно их предложения по развитию страны сейчас аккумулируются на площадках.

Самые эффективные и действенные идеи могут стать основой предстоящих изменений в Конституцию. Обновление основного закона страны – еще одна важная тема, к которой обращаются во время дискуссий.