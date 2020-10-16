Какие темы обсудили на диалоговой площадке в Могилёве?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. 16 октября в Могилеве обсудили несколько блоков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. 16 октября в Могилеве обсудили несколько блоков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь шла о важных политических процессах: партийном строительстве и повышении роли местного управления. К диалогу подключились эксперты, депутаты, общественные деятели и простые белорусы. К слову, последним в дискуссии отводится ключевая роль, ведь именно их предложения по развитию страны сейчас аккумулируются на площадках.
Самые эффективные и действенные идеи могут стать основой предстоящих изменений в Конституцию. Обновление основного закона страны – еще одна важная тема, к которой обращаются во время дискуссий.
Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Выработаны конкретные предложения по перераспределению полномочий Президента, парламента, правительства, местных органов власти. Звучали и другие предложения. Естественно, я их все представлю в парламент.
В таком формате обсуждения в Могилеве продлятся до 23 октября. В этот день сформируют региональный пакет – своего рода резюме конструктивных предложений. Документ будет направлен на рассмотрение в белорусский парламент и Администрацию Президента.