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Какие темы обсудили на диалоговой площадке в Могилёве?

16 октября 2020 20:07
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу диалоговые площадки. 16 октября в Могилеве обсудили несколько блоков вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие темы обсудили на диалоговой площадке в Могилёве?-1

Речь шла о важных политических процессах: партийном строительстве и повышении роли местного управления. К диалогу подключились эксперты, депутаты, общественные деятели и простые белорусы. К слову, последним в дискуссии отводится ключевая роль, ведь именно их предложения по развитию страны сейчас аккумулируются на площадках.

Самые эффективные и действенные идеи могут стать основой предстоящих изменений в Конституцию. Обновление основного закона страны – еще одна важная тема, к которой обращаются во время дискуссий.

Какие темы обсудили на диалоговой площадке в Могилёве?-4

Светлана Шутова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Выработаны конкретные предложения по перераспределению полномочий Президента, парламента, правительства, местных органов власти. Звучали и другие предложения. Естественно, я их все представлю в парламент.

В таком формате обсуждения в Могилеве продлятся до 23 октября. В этот день сформируют региональный пакет – своего рода резюме конструктивных предложений. Документ будет направлен на рассмотрение в белорусский парламент и Администрацию Президента.

# Конституция # общество # Светлана Шутова # Фотофакт

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