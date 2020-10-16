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«Не нужно подставлять обычных жителей». Очевидцы событий на улицах Минска обратились к протестующим

16 октября 2020 08:56
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Новости Беларуси. В эпицентре отнюдь не мирных акций, зачастую оказываются и случайные люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особенно, когда стихийные митинги перемещаются в спальные районы и во дворы.

Вот, что говорят очевидцы событий.

«Не нужно подставлять обычных жителей». Очевидцы событий на улицах Минска обратились к протестующим-1

Не нужно это делать в спальных районах и не нужно подставлять обычных жителей, которые находятся в этих районах, которые боятся со своими детьми выйти на улицу, которые не могут спокойно выйти в магазин за покупками и вернуться домой, потому что они попадают – сразу же, автоматически – под подозрение тех органов, которые задерживают тех, кто участвует в этих митингах и в этих несанкционированных собраниях. Я хочу призвать всех тех, кто собирается, тех, кто высказывает радикальные мнения, собираться в каких-то местах более обособленных, чтобы обычные люди не страдали от этого. В частности, я пострадал, соответственно, психологически пострадали мои дети.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения

«Не нужно подставлять обычных жителей». Очевидцы событий на улицах Минска обратились к протестующим-4

Я был задержан за участие в несанкционированном митинге, так как во время того, как проходил митинг, я находился рядом. И из-за того, что где-то, возможно, было либо перекрытие дорог, либо что-то в каком-то месте не так, мое такси ехало очень долго. Из-за этого я попал, так сказать, во время, когда задерживали людей.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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