«Не нужно подставлять обычных жителей». Очевидцы событий на улицах Минска обратились к протестующим

Не нужно это делать в спальных районах и не нужно подставлять обычных жителей, которые находятся в этих районах, которые боятся со своими детьми выйти на улицу, которые не могут спокойно выйти в магазин за покупками и вернуться домой, потому что они попадают – сразу же, автоматически – под подозрение тех органов, которые задерживают тех, кто участвует в этих митингах и в этих несанкционированных собраниях. Я хочу призвать всех тех, кто собирается, тех, кто высказывает радикальные мнения, собираться в каких-то местах более обособленных, чтобы обычные люди не страдали от этого. В частности, я пострадал, соответственно, психологически пострадали мои дети.

Что думают белорусы о ситуации на улицах Минска? Три мнения