«Мне, если честно, вообще эта политика…» Зачем житель Светлогорска вышел на акцию протеста?

Новости Беларуси. Жители Минска и других городов продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Минска и других городов продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Состав участников уже преступных акций вызывает вопрос: какие перемены могут предложить люди, которые регулярно попадают в поле зрения милиции?
Правоохранители отмечают, что среди задержанных немало демонстрантов с богатым кейсом «приводов». При этом ни о какой идейности речи не идет. Так, ранее неоднократно судимый за хулиганства и кражи житель Светлогорска объясняет свои мотивы участия в беспорядках.
Мне, если честно, вообще эта политика… Чтобы у меня какая-то там идея была шагать с этими митингами. Мне вообще «вдоль» какая власть.
А какие-то деньги предлагают?
В Минске, говорят, дают.
В этот раз мужчина задержан за причинение тяжкого вреда здоровью. Накануне в пьяных разборках он нанес молодому человеку сильный удар коленом. Уличный «мужской» разговор закончился госпитализацией потерпевшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ответить перед законом придется и за участие в несанкционированных акциях протеста.
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