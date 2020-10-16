«Мне, если честно, вообще эта политика…» Зачем житель Светлогорска вышел на акцию протеста?

Новости Беларуси. Жители Минска и других городов продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав участников уже преступных акций вызывает вопрос: какие перемены могут предложить люди, которые регулярно попадают в поле зрения милиции?

Правоохранители отмечают, что среди задержанных немало демонстрантов с богатым кейсом «приводов». При этом ни о какой идейности речи не идет. Так, ранее неоднократно судимый за хулиганства и кражи житель Светлогорска объясняет свои мотивы участия в беспорядках.