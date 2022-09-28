«Все наши проблемы решатся». Турчин встретился с жителями Минской области и ответил на их вопросы

Новости Беларуси. Ремонт жилфонда, дорожное строительство и подтопление земельных участков. С этими вопросами обратились жители центрального региона к Александру Турчину, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Председатель Миноблисполкома провел личный прием граждан. Жительница агрогородка Хатежино Марина Пичуревич подняла тему капитального ремонта многоквартирного дома по улице Мира, 13. Реконструкция началась еще в июле 2021 года. Однако у жильцов есть вопросы по качеству работ. И самое главное – до сих пор не завершен ремонт системы отопления в квартирах, есть вопросы и по газоснабжению.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Надо максимально сжато сделать все объемы работ по газу.

Марина Пичуревич, жительница агрогородка Хатежино:

Прием был замечательный. Сегодня мне кажется, что все наши проблемы решатся. Здесь те люди, которые нас слышат, в первую очередь, и которые нам помогают. Поэтому я верю, что все будет так, как должно быть.