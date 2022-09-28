Учат пению, танцам и психологии. Побывали в единственной женской гимназии Минской области

Новости Беларуси. Жодинская женская гимназия – единственное в центральном регионе учреждение, которое посещают исключительно девочки с 1-го по 11-й класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изначально обучение носило вечерне-воскресный формат. Со временем его расширили. И уже 30 лет у учреждения есть статус гимназии. Один день с ученицами провела Влада Родовская.

Быть успешной, раскрыть свой талант и научиться женским премудростям. И это не новомодные курсы в интернете. Таким интересным направлениям обучают в Жодинской женской гимназии, единственной в центральном регионе. Само же учреждение имеет уже 30-летнюю историю.

Алеся Салаган, директор Жодинской женской гимназии:

И как стать спешной хозяйкой здесь обучали, и как стать хорошей матерью. В общем, всестороннее развитие девушки было основой нашего учреждения. Мы до сих пор продолжаем эти традиции.