Прямой эфир

Учат пению, танцам и психологии. Побывали в единственной женской гимназии Минской области

28 сентября 2022 14:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жодинская женская гимназия – единственное в центральном регионе учреждение, которое посещают исключительно девочки с 1-го по 11-й класс, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изначально обучение носило вечерне-воскресный формат. Со временем его расширили. И уже 30 лет у учреждения есть статус гимназии. 

Один день с ученицами провела Влада Родовская.

Учат пению, танцам и психологии. Побывали в единственной женской гимназии Минской области-1

Быть успешной, раскрыть свой талант и научиться женским премудростям. И это не новомодные курсы в интернете. Таким интересным направлениям обучают в Жодинской женской гимназии, единственной в центральном регионе. Само же учреждение имеет уже 30-летнюю историю.

Учат пению, танцам и психологии. Побывали в единственной женской гимназии Минской области-4

Алеся Салаган, директор Жодинской женской гимназии:
И как стать спешной хозяйкой здесь обучали, и как стать хорошей матерью. В общем, всестороннее развитие девушки было основой нашего учреждения. Мы до сих пор продолжаем эти традиции.

Учат пению, танцам и психологии. Побывали в единственной женской гимназии Минской области-7

Влада Родовская, корреспондент:
Помимо обыкновенных и привычных нам школьных предметов, девочки познают нюансы кулинарии, этикета и хореографии. К процессу обучения здесь подходят очень основательно.

Подробности в видеоматериале.

# Школы в Беларуси # общество # Влада Родовская # Алеся Салаган # Ева Гуринович # Ольга Червякова # Наталья Кецко # Наталия Гараган # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Единый день приёма граждан проведёт Совет Республики в Минской области 5 октября
28 сентября 2022 14:17

Единый день приёма граждан проведёт Совет Республики в Минской области 5 октября

В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек
28 сентября 2022 13:28

В Минске против гриппа планируют привить около 800 тысяч человек

«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?
28 сентября 2022 10:21

«Паспорта готовности получили 100% жилого фонда». Когда включат отопление во всех квартирах Минска?