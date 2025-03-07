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В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы

07 марта 2025 13:48
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Пышные букеты к 8 Марта – это уже не просто дань традиции, а способ выразить самые теплые чувства. В Минске в преддверии праздника работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы и насладиться их ароматами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-2

Хит продаж, конечно, тюльпаны, символ свежести и любви. От классических красных, розовых и желтых до экзотических бордовых, оранжевых и фиолетовых. Особой популярностью пользуются необычные сорта – пионовидные и махровые. Большой спрос на мимозу и гиацинты.

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-4

Вадим Павловец:
На сегодняшний день очень популярный сорт – Неглиже. Очень классно идет в продаже. Это у нас самый лучший цветок, и он классно продается. Потому что пурпурчатый, смотрите, какой красивенький. Он в росте, он выглядит суперски. Это царевна-тюльпан. 

Дарить праздничное настроение родным и близким белорусы начали уже сегодня, 7 марта. Выбирая букет к 8 Марта, каждый вкладывает в него особый смысл.

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-6

Букет купил для своей жены. Ну, соответственно, солнечный праздник, хорошее настроение, поэтому все должно быть у каждой женщины замечательно, чтобы она была счастливой и мужчины почаще дарили им цветы.

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-8

Всегда приобретаю цветы для себя и для дочери. Хорошего всем настроения, и всех женщин поздравляю. Это наш праздник. Это наша сумасшедшая солнечная весна.  

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-10

Это для моей любимой жены Анночки. Она у меня любит желтые тюльпаны, это ее любимые. Ну и, соответственно, такое прекрасное утро, день, солнышко светит. Решил не дожидаться восьмого, заранее поздравить.

В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы-12

Я приобрела букет для своей коллеги. Мы очень дружны, поэтому я хочу поздравить ее. 

В столице за праздничные дни планируют реализовать несколько сотен тысяч тюльпанов. Только парниково-тепличный комбинат подготовил к сезону 220 тысяч весенних цветов, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом году.

# Опрос # Опрос минчан # Цветы # Растения и цветы # Праздник в городе

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