В Минске в преддверии 8 Марта работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы

Пышные букеты к 8 Марта – это уже не просто дань традиции, а способ выразить самые теплые чувства. В Минске в преддверии праздника работают более 180 площадок, где можно найти яркие цветы и насладиться их ароматами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хит продаж, конечно, тюльпаны, символ свежести и любви. От классических красных, розовых и желтых до экзотических бордовых, оранжевых и фиолетовых. Особой популярностью пользуются необычные сорта – пионовидные и махровые. Большой спрос на мимозу и гиацинты.

Вадим Павловец:

На сегодняшний день очень популярный сорт – Неглиже. Очень классно идет в продаже. Это у нас самый лучший цветок, и он классно продается. Потому что пурпурчатый, смотрите, какой красивенький. Он в росте, он выглядит суперски. Это царевна-тюльпан. Дарить праздничное настроение родным и близким белорусы начали уже сегодня, 7 марта. Выбирая букет к 8 Марта, каждый вкладывает в него особый смысл.

Букет купил для своей жены. Ну, соответственно, солнечный праздник, хорошее настроение, поэтому все должно быть у каждой женщины замечательно, чтобы она была счастливой и мужчины почаще дарили им цветы.

Всегда приобретаю цветы для себя и для дочери. Хорошего всем настроения, и всех женщин поздравляю. Это наш праздник. Это наша сумасшедшая солнечная весна.

Это для моей любимой жены Анночки. Она у меня любит желтые тюльпаны, это ее любимые. Ну и, соответственно, такое прекрасное утро, день, солнышко светит. Решил не дожидаться восьмого, заранее поздравить.