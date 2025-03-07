Мы с МЧС ложимся и просыпаемся! Каково работать с мужем на одной работе?

Наши девушки и в космос летают, и покоряют спортивный Олимп и даже медицинские операции высочайшей тонкости и сложности делают на ура, и, конечно же, рожают замечательных детей. О женщинах и их возможностях поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Свито, ведущий: Рано или поздно все равно найдется какой-нибудь мужчина, может быть женщина, которые скажут: «Все равно это не женское дело: не женское дело быть в сильных профессиях, быть в мужских профессиях». Карина, может быть вам когда-нибудь все-таки прилетали такие словечки?

Карина Закалинская, заместитель начальника центра по безопасности г. Минска: Даже не могу припомнить. Наверное, потому что мой путь в МЧС – с 12 лет. И мой супруг сегодня занимает должность заместителя начальника пожарной аварийно-спасательной части и по совместительству тренер национальной сборной по пожарно-спасательному спорту.

И я поддержу прекрасную семью, которая находится здесь, что нужно работать вместе. Ни в коем случае не соглашусь, что работа мешает. Мы с пожарным спортом и пропагандой МЧС ложимся и просыпаемся. Планы, дела – это так здорово, что мы друг друга поддерживаем.

Юрий Святокум, ведущий:

Карина, вы в субординации с супругом? Он ваш начальник?

Карина Закалинская:

Мы вместе майоры. Нет. Я работаю в городском управлении МЧС, а он занимается пожарным спортом, непосредственно в пожарной части.

Переживает за эту нашу субординацию только вышестоящее руководство. Когда нас подавали на звания к профессиональным праздникам, они начинают переживать: «А как там, а если мы тебе дадим подполковника, а как супруг дома воспримет? А так нельзя».