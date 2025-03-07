Чем женщина-руководитель лучше мужчины? Поговорили о преимуществах

Наши девушки и в космос летают, и покоряют спортивный Олимп и даже медицинские операции высочайшей тонкости и сложности делают на ура и, конечно же, рожают замечательных детей. О женщинах и их возможностях поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, телеведущая, многодетная мама:

Раньше считалось, что, если ты хорошая женщина-руководитель, значит, у тебя в семейной жизни что-то не ладится: ты либо не замужем, либо семьи у тебя вообще нет. Сейчас – нет, сейчас все женщина успевает. Она и хороший руководитель (она все успевает по должности), и в семье.

Женщина сегодня – гуру логистики и тайм-менеджмента. У современной женщины есть как минимум автомобиль, и она уже мобильна: она ребенка забрала, перевезла со школы на кружок, потом заехала туда – она может все успеть. Плюс у женщины в хозяйстве, давайте будем честными, куча помощников: посудомоечная машина, микроволновая печь, духовка. Некоторые могут позволить себе и нянь, и помощников по хозяйству, поэтому не сложно быть сегодня.



