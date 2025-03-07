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Чем женщина-руководитель лучше мужчины? Поговорили о преимуществах

07 марта 2025 13:47
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Наши девушки и в космос летают, и покоряют спортивный Олимп и даже медицинские операции высочайшей тонкости и сложности делают на ура и, конечно же, рожают замечательных детей. О женщинах и их возможностях поговорили в студии ток-шоу «Точки над «i».

Чем женщина-руководитель лучше мужчины? Поговорили о преимуществах-2

Наталья Надольская, телеведущая, многодетная мама:
Раньше считалось, что, если ты хорошая женщина-руководитель, значит, у тебя в семейной жизни что-то не ладится: ты либо не замужем, либо семьи у тебя вообще нет. Сейчас – нет, сейчас все женщина успевает. Она и хороший руководитель (она все успевает по должности), и в семье.

Женщина сегодня – гуру логистики и тайм-менеджмента. У современной женщины есть как минимум автомобиль, и она уже мобильна: она ребенка забрала, перевезла со школы на кружок, потом заехала туда – она может все успеть. Плюс у женщины в хозяйстве, давайте будем честными, куча помощников: посудомоечная машина, микроволновая печь, духовка. Некоторые могут позволить себе и нянь, и помощников по хозяйству, поэтому не сложно быть сегодня.


 

Чем женщина-руководитель лучше мужчины? Поговорили о преимуществах-4

Ольга Рыжикова, певица:
Знаете, какое есть преимущество у женщины-руководителя перед мужчиной-руководителем? Женщина никогда не проспит, потому что мужчину-руководителя женщина должна разбудить, чтобы он туда пришел вовремя, а она это делает сама.

Подробности смотрите в видео.

# Семья # Женщины Беларуси # Ольга Рыжикова # Наталья Надольская

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