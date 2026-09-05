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Новости по тегу #Опрос минчан

Какое блюдо обязательно должно войти в осеннее меню? Провели опрос
05 сентября 2026 13:36

Какое блюдо обязательно должно войти в осеннее меню? Провели опрос

Какую музыку слушают минчане осенью? Опрос
03 сентября 2026 11:46

Какую музыку слушают минчане осенью? Опрос

«Хочу в школу!» Провели опрос и узнали, готовы ли белорусы к новому учебному году
01 сентября 2026 11:47

«Хочу в школу!» Провели опрос и узнали, готовы ли белорусы к новому учебному году

Чем минчанам запомнилось лето? Провели опрос
31 августа 2026 08:52

Чем минчанам запомнилось лето? Провели опрос

Лето – все? Как минчане готовятся к осени – провели опрос
29 августа 2026 12:47

Лето – все? Как минчане готовятся к осени – провели опрос

Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости
03 июля 2026 06:20

Почти 90% белорусов разделяют ценностное наполнение Дня Независимости

Какие смелые поступки совершали минчане? Провели опрос
27 мая 2026 08:10

Какие смелые поступки совершали минчане? Провели опрос

Какие песни военных лет любимые у минчан? Провели опрос
09 мая 2026 09:04

Какие песни военных лет любимые у минчан? Провели опрос

О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос
30 апреля 2026 12:00

О чем на самом деле мечтают мужчины? Провели опрос

«Этой весной больше всего нравится бордовый». Минские модницы поделились секретами стиля
08 апреля 2026 09:00

«Этой весной больше всего нравится бордовый». Минские модницы поделились секретами стиля

Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос
07 апреля 2026 13:08

Как белорусы относятся к изменениям во внешности? Провели опрос

Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы
28 марта 2026 12:12

Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы