Новости по тегу #Опрос минчан

«Пусть будут драники».
Вот и наступила осень. Деревья меняют наряды. Интересно, а меняется ли музыкальный вкус у минчан с наступлением сентября? Сейчас все узнаем.
«Хочется увидеть учеников, их родителей».
«Мне сделали предложение».
О первых признаках приближающегося сентября поговорили с минанами.
Социологическое исследование подтверждает: наше общество едино в желании жить в мирном, стабильном и суверенном государстве.
«Я хотела поступать в одно место, а поступила совсем в другое».
«Я каждое утро 9 Мая всегда пою «День Победы».
«Я хотел бы на пенсию пойти».
«Я всегда ношу только белый, потому что это какое-то отражение меня».
«Я хорошо отношусь к внутренним изменениям, которые должны отражать внешние изменения».
«Ну, родители выращивают, наверное. Мы наблюдаем, мы контролируем».
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