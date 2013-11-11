Новости Беларуси. Беларусь укрепляет статус космической державы. Сегодня в Минске стартовала IV Международная научная конференция ООН по применению космических технологий. Более сотни участников из 25 стран мира поделятся опытом, наладят новые контакты.

Космический форум продлится 5 дней. За это время ученых международного уровня познакомят с отечественными разработками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

Это возможность показать результаты исследований белорусских ученых в космической сфере. Это, опять же, новые контакты, новые проекты, которые сейчас ведутся в Беларуси, развитие и расширение наших исследований.

Беларусь становится таким полноправным игроком на мировом космическом поле.

Юрий Макаров, начальник управления стратегического планирования целевых программ Федерального космического агентства (Россия):

Мы очень плотно работаем в плане космического сегмента. Вы знаете, у нас есть космический аппарат «Канопус», есть белорусский космический аппарат, практически близнецы, которые, взаимодополняя друг друга, сформировали хорошую орбитальную систему, которая эффективно работает, сейчас находится на этапе летных испытаний. Уверены, что заявленный промежуток времени функционирования будет приносить пользу обоим государствам, России и Беларуси.

Год назад Беларусь запустила собственный спутник и таким образом вошла в число космических держав.

Сейчас идет тщательная подготовка молодых специалистов в этой сфере. В БГУ планируется открытие новых специальностей. Также наша страна подала заявку на вступление в комитет ООН по космосу.

Сергей Черников, сотрудник управления ООН по космическим вопросам:

Беларусь имеет очень большой опыт в этой области. И, начиная со следующего года, Беларусь становится членом комитета ООН по космосу. Уже в декабре должна быть соответствующая резолюция генеральной ассамблеи. И, начиная со следующего года, Беларусь будет активно участвовать еще и в обсуждении политических вопросов, юридических вопросов, связанных с космосом.

Александр Жук, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:

В вузах сегодня мы открываем новые специальности, связанные с космическими технологиями. И в этой конференции будут принимать студенты, которые обучаются по этим специальностям. То есть у нас выстраивается целостная система развития космической отрасли, связанная с развитием материально-технической базы, инфраструктуры, подготовки кадров.

Успехи Беларуси в космосе стали еще весомее, после запуска на орбиту собственного спутника. Лесники, спасатели, дорожники, коммунальщики, и главное - картографы — уже пользуются результатами. Заказчики не только белорусы, половина потребителей из-за рубежа. Спутник может получить информацию с любой точки земли, за две недели он облетает весь земной шар. Ежедневно белорусские специалисты обрабатываются до двух десятков снимков.

Олег Семенов, заместитель главного конструктора Белорусской космической системы дистанционного зондирования земли:

В зависимости от сложности и объемов территории, которые могут быть и небольшими – до 10 квадратных километров. Но есть и территории до тысячи квадратных километров. Понятно, что объемы территории накладывают свои требования и требования по ресурсам времени при обработке. Потому может занимать от 10 минут до нескольких месяцев, когда не удается снять все большие территории, приходится делать несколько сеансов съемки до полного цикла обработки под заказ.