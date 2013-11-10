«Ленин жил, Ленин жив и Ленин будет жить!» Насколько актуально это высказывание сегодня

Новости Беларуси. 7 Ноября красную ленточку перерезали много где в Беларуси. Белорусская железная дорога сдала новый маршрут городских линий «Минск – Руденск». В столице реконструировали Парк имени 900-летия Минска и 11-ю городскую поликлинику. Около 400 семей заселились в многоэтажки нового микрорайона Лошица-9. В Орше ребятня сможет хоть круглый год кататься на коньках – теперь есть своя ледовая арена. Браславский сырзавод модернизирован и может выпускать новую продукцию. Витебская детская областная клиническая больница получила современный операционный блок.

На неделе в стране открылось более сотни соцобъектов, предприятий, а также жилых жилых домов и автодорог. Хорошим поводом написать открытку или даже СМС для знакомых и близких красный день календаря стал и для простых белорусов.

Минчанка:

7 Ноября – День Октябрьской революции по новому времени. Тогда большевики свергли власть.

Для кого-то красный день календаря – 7 ноября – самое что ни на есть лучшее время квасить капусту, для кого-то события 96-летней давности – просто исторический факт.

Минчанка:

По-моему, большевики пришли к власти.

Для кого-то – выходной и лишний повод выспаться. Такой вариант ответа в нашей исторической викторине, проведенной спонтанно среди так называемого поколения next, тоже, оказывается, есть.

Реанимировать факт из школьной программы как-то не получается.

Минчане:

Исторические подробности не помним.

Мы уже не школьники. Учимся в Академии искусств.

И вот парадокс...

Минчанин:

Это день Революции. Папа рассказал. Мне 7 лет.

Но все же рожденные в СССР, отрочество которых приходилось хотя бы на последние годы мультигосударства, воспроизводят в памяти шумные демонстрации и октябрьский пир, посвященный переломной дате, когда имперские замашки потеснил пролетариат, от имени которого революционер всемирного масштаба Владимир Ленин и скандировал: «Вперед, товарищи, вперед!»

«Ленин жил, жив и будет жить!». Проверим, насколько актуально сегодня это высказывание.

Строка «поиск» в социальной сети в помощь. Полных совпадений несколько десятков. Вступаем в переписку. Интересно, как живется тескам.

Но к нашему разочарованию за брендовой фамилией скрываются Ивановы, Петровы, Сидоровы. Наверное, под таким прикрытием лучше знакомиться с девушками?! Эффектней что ли.

Но встреча с прошлым все-таки была неизбежна. В «Эпоху Ленина» мы попали по навигатору. Больше указателей в Полоцке к дому, где расположилась уникальная частная коллекция, нет. А вот и ее владелец. В преддверии праздника Великого Октября занимается декором у передней.

Николай Панкрат, коллекционер:

Лишний раз идет напоминание народу, нашему поколению, что мы были. Мы – фундамент сегодняшнего общества.

Экспозиция домашнего музея начинается с событий 1917 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Николай Панкрат, коллекционер:

Есть настоящая кружка с «Авроры».

Но дальше – больше: шок. Куда не повернись, везде они – Ленины. Всего около полутысячи экспонатов.

Николай Панкрат, коллекционер:

Есть 80-килограмовый Ленин. Пустой внутри. Везли на автобусе.

Вова Ульянов в кудряшках и трогательных ботиночках на шнуровке, Ульянов-гимназист, Ленин читающий. От многообразия даже сам хозяин теряется.

Многие раритеты попали сюда со свалок. Когда Ильич стал не в моде, советского деятеля стали массово убирать с домашних и рабочих полок. Тогда Николай Глебович и начал собирать свою коллекцию. Говорит, у него почти все варианты Ленина, что встречаются в Беларуси. На многих «товарищей» пришлось и раскошелиться.

Шагая по коридорам своих выставочных залов, Николай Панкрат говорит, что 17 лет назад его за такое увлечение хотели даже в психиатрическую больницу упечь. А на вопрос «почему стал собирать вождя мирового пролетариата» пенсионер отвечает по-философски.

Николай Панкрат, коллекционер:

Если человек хочет забыть свое прошлое, у него нет сердца. Если он хочет вернуться в прошлое, у него нет разума.

Я помню, когда дед у меня умирал, я спросил у папы, почему он плачет. Потому что дедушка умирает. Я ему говорю, что еще один дедушка есть – Ленин.

За шесть лет, что музей существует, сюда на экскурсию заглянуло почти 9 тысяч посетителей из 37 стран. Хозяин, а по совместительству и гид, работает без выходных.

Каждого любознательного он встречает как гостя. За вход платы не берет, а еще угощает чаем. Кстати, сам даже чаепитие без Ленина провести не может.

Это один из самых старых музеев вообще в Беларуси. Хоть первый съезд социал-демократов прошел почти за 20 лет до октябрьских событий 1917-го, но все же этот факт можно назвать и отправной точкой в истории коммунизма. По крайне мере, в Российской Империи начинают зарождаться взгляды левого толка.

Андрей Линевич, ведущий научный сотрудник Дома-музея 1-го съезда РСДРП:

Созданная партия РСДРП уже на втором съезде затем стала коммунистической партией, затем стала КПСС. Все предпосылки были заложены именно в конце XIX века. И так судьба распорядилась, что этим местом был Минск.

На этом же месте, где мы расположились для беседы, в 1898 году 9 делегатов тайно собрались за столом переговоров. Ленина среди участников не было, хотя, было время, ходил такой исторический миф, что в Минск наведывался и Ильич. Но он был с собравшимися лишь сердцем и душой, так как физически находился в ссылке.

Маленькими шагами история шла к Октябрьской революции. И весной 1917 года большевики к аббревиатуре РСДРП приписали букву Б, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Линевич, ведущий научный сотрудник Дома-музея 1-го съезда РСДРП:

Давайте посмотрим на это событие с разных точек зрения. Одна из них, что, да, действительно, приход к власти большевиков ознаменовал окончание Первой мировой войны.

Также нельзя забывать о таком аспекте, как о Беларуси как о самоопределении. Как о создании первого фактически независимого белорусского государства. Предпосылки были заложены в 1917 году.

Конечно, революцию однозначно хорошим делом не назовешь. Залп крейсера «Авроры» все-таки привел к кровопролитию. Но, тем не менее, события 1917 года привели к союзу нерушимых. Мы не беремся рассуждать о плюсах и минусах прошлого, а лишь констатируем реальные факты.

Кто шагает дружно в ряд? Это наш отряд девчат. Сегодня у них октябрьский корпоратив.

Как и прежде, в красный день календаря они при параде, с осенним букетом и праздничным настроением.

Пусть драйвовые демонстрации остались лишь в памяти, но собраться и вспомнить, как это было, – дело чести пенсионерок.

Пенсионерки:

Я нашла открытку с тех времен, когда мы праздновали День Октябрьской революции.

Это наша история, это наш праздник. И сегодня у нас он продолжается.

Праздничный залп и первый тост.

Пенсионерки:

За праздник, за Октябрьскую революцию!