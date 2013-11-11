Минск поможет Москве строить метро за $265 млн

Новости Беларуси. Минск поможет Москве строить метро. Тендер на возведение участка подземки в российской столице выиграли наши специалисты. Сумма контракта внушительная – около 265 миллионов долларов.

Первые специалисты инженерно-технического профиля отправятся в Москву уже в 2013 году. Им предстоит построить почти четыре километра Калининско-Солнцевской линии, а также комплекс на станции «Боровское шоссе».

Помимо белорусов к работам в московском метро привлекут специалистов из Украины и Азербайджана – всего несколько тысяч человек.

В Москве до 2020 года планируется построить 150 км линий и 70 станций метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.