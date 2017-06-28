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Новости по тегу #Сергей Абламейко

10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг
28 июня 2017 09:17

10 млн долларов заработал БГУ на экспорте образовательных услуг

Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз
24 марта 2017 17:32

Выставка, дегустация и конференция. Как в Минске отпраздновали Навруз

В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
15 февраля 2017 17:04

В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум

БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие
28 октября 2016 13:20

БГУ, один из старейших белорусских вузов, 28 октября отмечает 95-летие

Сергей Абламейко, ректор БГУ: Сейчас студенты понимают, что Беларусь - хорошая страна, нет мыслей, что надо уехать
02 сентября 2015 09:02

Сергей Абламейко, ректор БГУ: Сейчас студенты понимают, что Беларусь - хорошая страна, нет мыслей, что надо уехать

Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь: встреча в Парламенте, тестирование трактора и присвоение звания почетного профессора БГУ
11 августа 2015 17:01

Визит премьер-министра Пакистана в Беларусь: встреча в Парламенте, тестирование трактора и присвоение звания почетного профессора БГУ

Премьер-министр Пакистана удостоен звания почетного профессора БГУ
11 августа 2015 11:01

Премьер-министр Пакистана удостоен звания почетного профессора БГУ

Сергей Абламейко, ректор БГУ, заместитель председателя Национального совета Республики Беларусь по космосу в программе «УТРО» на СТВ
29 июля 2015 07:17

Сергей Абламейко, ректор БГУ, заместитель председателя Национального совета Республики Беларусь по космосу в программе «УТРО» на СТВ

Новые многофункциональные пластиковые карточки появятся в Беларуси
04 июня 2015 16:42

Новые многофункциональные пластиковые карточки появятся в Беларуси

3 июня президента Индии удостоили звания почетного профессора БГУ и открыли бюст Махатма Ганди
03 июня 2015 16:42

3 июня президента Индии удостоили звания почетного профессора БГУ и открыли бюст Махатма Ганди

Ожидания представителей власти от Послания Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию
29 апреля 2015 11:27

Ожидания представителей власти от Послания Александра Лукашенко к белорусскому народу и Национальному собранию

Ведущие вузы Беларуси в 2015 году готовы предложить абитуриентам новые специальности
24 марта 2015 13:16

Ведущие вузы Беларуси в 2015 году готовы предложить абитуриентам новые специальности