Заседание Евразийского межправсовета пройдёт 30 сентября в Минске

Развивать совместные проекты, увеличивать взаимные инвестиции и улучшать условия для бизнеса. Вопросы дальнейшего углубления евразийской экономической интеграции – в центре внимания глав правительств ЕАЭС. Заседание межправсовета пройдет сегодня, 30 сентября, в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в 2025 году председательствует в Евразийском экономическом союзе. Наша страна активно реализует интеграционную повестку, последовательно и поэтапно углубляя сотрудничество.

Сегодня на заседании в Минске, главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят 19 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры. Напомним, в ходе прошедшего в конце июня в Минске Евразийского экономического форума Президент Беларуси отметил, что период становления союза пройден и нужно переходить к новому этапу интеграции – строительству ЕАЭС 2.0. Как подчеркнул Александр Лукашенко, необходима кооперация по тем направлениям, без которых сегодня невозможно уверенно чувствовать себя среди мировых экономических лидеров. Это электротранспорт, микроэлектроника, робототехника, информационно-коммуникационные технологии, новые материалы. Объединив потенциалы экономик, предстоит создать уникальный евразийский продукт.