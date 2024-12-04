В Минске стартовал образовательный марафон «Спасибо за жизнь»

Не растеряться в критической ситуации и четко знать, как действовать, чтобы спасти жизнь. Навыкам оказания первой медицинской помощи обучат студентов в рамках информационно-образовательного проекта. Старт полезному марафону дали сегодня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остановка сердца, кровотечение, внезапная аллергическая реакция – столкнуться с этими ситуациями в реальной жизни может каждый. А когда счет идет на минуты, важно не упустить это драгоценное время. Опытные медики и волонтеры Красного Креста подробно объяснили ребятам алгоритм действий в каждой из неотложных ситуаций. Более того, теоретические знания сразу закрепили на практике. Сердечно-легочную реанимацию, остановку кровотечений отработали на специальных манекенах.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Республиканского общественного объединения «Красный Крест»: Инициатива важна с любого ракурса. Первое – это, конечно же, научить ребят быть неравнодушными, потому что когда он осваивает навыки оказания первой помощи – он не пройдет никогда мимо человека, который оказался в беде. Мы идем широко, мы учим оказывать помощь при переломах, при травмах, при порезах.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Стартуем мы с этим проектом в Белорусском институте информатики и радиоэлектроники. Затем присоединяются руководители иных вузов города Минска. Самое главное, что мы хотим уйти в регионы и в региональные вузы, и там в этой части тоже работать.

Да, «скорая» всегда на связи – только в Минске круглосуточно дежурят 167 бригад, но исход той или иной ситуации часто зависит именно от первой помощи, которую можно оказать человеку еще до прибытия медиков. И крайне важно знать, что предпринять, чтобы спасти жизнь. Проект «Спасибо за жизнь» играет ключевую роль в формировании ответственного общества, где молодое поколение готово к действиям в критических ситуациях.