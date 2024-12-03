Министр культуры о тех, кто вошёл «не в ту дверь»: каждое дело надо рассматривать индивидуально, ценен каждый человек

Григорий Азаренок, СТВ: Такой вопрос, который сейчас стоит в нашем белорусском обществе, в российском обществе, грубо говоря, я назову это мемом «не в ту дверь». Если кто-то, например, в 2020 году или в 2022 году вошел не в ту дверь. Но в белорусской культуре у него есть шанс как-то присутствовать, быть дальше? Оценивать такие вещи, как искренность, неискренность, – это уже не наше с вами, это Господа Бога дело. А вот ваше мнение как министра теперь, как вы видите этот вопрос с не той дверью?

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Возвращаясь к словам нашего Президента, к каждому нужно с особым подходом подходить. Каждое дело рассматривать в индивидуальном порядке. Потому что для нас ценен каждый человек, каждый кадр. Ценен как профессионал, как человек, как личность. Если это человек, который действительно ошибся, человек, который действительно искренне понял, как я уже говорил, что осознание придет в какой-то момент. Вот если у кого-то оно пришло, человек понял, что да, был не прав, значит, надо все-таки какие-то действия сделать для того, чтобы эту искренность показать, доказать. Просто сказать – это мало. Ну мало, правда. Значит, надо действием доказать, что ты готов вместе со всем белорусским народом развивать нашу страну. Понимая, что был неправ, и понимая, что тот человек, на которого ты нес поклеп, он действительно думает о народе и хочет для этого народа только блага. Может быть, для кого-то принимает непопулярные решения. Ну да, а как иначе? А вы думаете, ему легко эти решения принимать? А вы думаете, ему легко, понимая, что на него смотрят люди и он принимает решение, которое, может быть, сломает кому-то судьбу? Может быть, это я просто предполагаю. Но во благо страны такое решение необходимо принять. Вы думаете, это легко? Это такой груз тяжкий, это такая ответственность в конце жизни перед Господом Богом, когда ты будешь стоять, образно говоря, и отвечать за каждое свое решение, за каждое причиненное неудобство. Но для того, чтобы страна и те 9 миллионов, которые тебе доверили, доверили эту жизнь, по сути, так и получается…