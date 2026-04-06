Армия Венгрии взяла под охрану участок газовой магистрали «Турецкого потока»
Загибаем пальцы! Закрытие Ормузского пролива вызвало пиковый дефицит энергии в Европе. Брюссель готовит отказ от российского газа к 2027 году. Украина, желая остаться в центре внимания, переступает красные линии Еврокомиссии, пытаясь силой ускорить этот процесс.
Но диверсия против последнего маршрута топлива в ЕС – это совершенно новый уровень. Это не удар по Москве, а перелом кормящей руки. Напомним, накануне в Сербии, за несколько сотен метров от ключевого участка газовой магистрали «Турецкого потока», который связан в том числе с Венгрией, были обнаружены взрывчатые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным военного агентства страны, взрывчатка с детонаторами, находившаяся в двух рюкзаках, была произведена в США. Сербская контрразведка заявила, что подозреваемый – мигрант с военной подготовкой, и пообещала его задержание. Венгерская армия взяла под усиленную охрану участок магистрали.
Премьер Виктор Орбан и министр иностранных дел Венгрии сегодня проинспектировали границу с Сербией. Будапешт и Москва связывают диверсию с действиями Киева и называют произошедшее нападением на свой суверенитет. Ведь в случае аварии, Венгрия могла лишиться основных объемов российского топлива.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, и они готовы и способны на такое.
Венгрия называет попытку подрыва газопровода в Сербии атакой на свой суверенитет.
Особую тревогу эти события вызывают с учетом политического календаря. Инцидент произошел за неделю до парламентских выборов в Венгрии, намеченных на 12 апреля. Киев, затаивший обиду на Будапешт за блокировку кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро, намерен сорвать голосование. Украина понимает, что диверсии на газовой инфраструктуре могут посеять панику среди избирателей.
Тем более что прокачка другого дефицитного в Европе ресурса – российской нефти – в Венгрию и Словакию по трубам «Дружбы» до сих пор не восстановлена. В конце января Украина перекрыла его, сославшись на боевые повреждения. Однако вменяемых доказательств этому предъявлено не было.