Загибаем пальцы! Закрытие Ормузского пролива вызвало пиковый дефицит энергии в Европе. Брюссель готовит отказ от российского газа к 2027 году. Украина, желая остаться в центре внимания, переступает красные линии Еврокомиссии, пытаясь силой ускорить этот процесс. Но диверсия против последнего маршрута топлива в ЕС – это совершенно новый уровень. Это не удар по Москве, а перелом кормящей руки. Напомним, накануне в Сербии, за несколько сотен метров от ключевого участка газовой магистрали «Турецкого потока», который связан в том числе с Венгрией, были обнаружены взрывчатые вещества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным военного агентства страны, взрывчатка с детонаторами, находившаяся в двух рюкзаках, была произведена в США. Сербская контрразведка заявила, что подозреваемый – мигрант с военной подготовкой, и пообещала его задержание. Венгерская армия взяла под усиленную охрану участок магистрали. Премьер Виктор Орбан и министр иностранных дел Венгрии сегодня проинспектировали границу с Сербией. Будапешт и Москва связывают диверсию с действиями Киева и называют произошедшее нападением на свой суверенитет. Ведь в случае аварии, Венгрия могла лишиться основных объемов российского топлива. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

Я не стал бы дальше разрушать украинско-венгерские отношения, обвиняя какую-либо страну, скажем, Украину, пока у нас не будет фактов. Однако, несомненно, то, что мы сейчас наблюдаем, вписывается в цепочку событий, поскольку у украинцев есть такая возможность, и они готовы и способны на такое.