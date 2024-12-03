Лукашенко внёс поправки в указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ

И о новшествах, которые призваны повысить оперативность реагирования должностных лиц на критические выступления в госСМИ. Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ, которым актуализируются уже действующие в Беларуси нормы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пересмотрены с учетом современных тенденций развития информационной сферы. Как сообщает пресс-служба Президента Беларуси, Документ принят в целях объективного отражения в СМИ и на интернет-ресурсах общественно-значимой информации, а также выявления и оперативного решения содержащихся в ней проблем. Отраженные в указе поправки позволят усилить взаимодействие госорганов, СМИ и экспертного сообщества по информированию населения, в том числе о проблемных вопросах и путях их решения.