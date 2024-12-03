Чернецкий: мы просто обязаны снимать кино вместе, как это было в Советском Союзе

Григорий Азаренок, СТВ:

Кино – давно уже, к сожалению, больная тема на всем постсоветском пространстве. Вы у россиян спросите, они тоже много чего могут сказать. Ну, и все постсоветские страны на ниве кинематографа после развала Советского Союза не сильно отличились. Знаете, что я в связи с этим думаю? Может быть, это такая сфера, которая требует, грубо говоря, Голливуда, миллиардов, чтобы по сотне в год фильмов выходило, и тогда пять из них будут такие, что останутся в истории. Или же нет?

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке:

Нет. Вы знаете, в Советском Союзе был выстроен свой подход, своя система. Сейчас уже Советского Союза нет, да и не будет. Будут какие-то другие образования. Союзное государство, СНГ, дай бог, может быть, но по-другому. Соответственно, на основе этого нам и следует строить подход к кинопроизводству, учитывая современность и то, к чему идут наши страны. Потому что кино снимать мы просто обязаны вместе, как это было в Советском Союзе. Потому что кино – это искусство массовое. Оно для массового зрителя, как ни крути.

Григорий Азаренок:

Ну и, скажем, не дешевое.

Руслан Чернецкий:

Да, я, честно говоря, очень настороженно отношусь к артхаусу. Это кино не для всех. И я всегда был такого мнения и повторюсь. А для чего тогда его снимать? Чтобы что? Кино даже фестивальное должно быть интересно. Иначе зачем его тогда снимать? И зачем тратить огромные деньги, чтобы оно не было интересным никому, кроме тех, кто его снял? Ну это бред, согласитесь. Поэтому и в попсу грубую, пошлую и примитивную ходить нам ни в коем случае нельзя. Я имею в виду в плохом понимании попсу, в плохом смысле. То есть надо найти этот баланс, это то, что было, кстати, именно в советском кино, там был этот баланс. И кино снимали бодро и лихо, интересно и с огромным заложенным туда смыслом, символами и прочим, потому что мастера, но, может быть, потому что стояли цензоры над ними.