В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так называемый комплекс «сердце-легкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А накануне, напомним, белорусские врачи провели еще одну уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат – прибор, который компенсирует потерю слуха. «Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат Об очередной уникальной для нашей страны операции белорусских врачей расскажет Евгений Пустовой.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Ребенок от пневмонии просто умирал. Середина февраля. В РНПЦ детской хирургии звонят из детской инфекционной больницы. У трехлетнего ребенка пневмония. Девочка задыхается.

Денис Савко, отец спасенной девочки:

Не дай Бог кому-то испытать такие эмоции, которые испытали мы. Было всё. Но больше всего была вера во врачей, что у них все получится. Ну и в Бога. Получилось. Понадобилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. Выговорить сложно. А сделать ее для ребенка – высший пилотаж в хирургии. Эта операция вошла в историю белорусской медицины.

Антонина Фирсова, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:

Ставится трубочка в сосудик, и по этой трубочке кровь от человека забирается с помощью моторчика. Он ее пускает на оксигенатор, легкие насыщает кислородом, забирает углекислый газ. И чистую, хорошую кровь возвращает ребеночку. Соответственно, чем ребенок меньше, тем сосудики меньше, чем тяжелее поставить трубочки так, чтобы он хорошо работал.

Это труд хирургов, анестезиологов, нескольких операционных бригад – восьми человек. Одним словом – интенсивистов. Именно так себя по-современному называют врачи этого отдела РНПЦ. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Евгений Пустовой, корреспондент:

Служба интенсивной терапии Беларуси оказалась на высоте. Трехлетнюю пациентку с тотальной пневмонией спасти могло только чудо. Благодаря тому, что в руках профессионалов оказался этот современный аппарат ЭКМО, ребенок выжил. Такое оборудование помогает дышать и открывает второе дыхание для белорусской медицины. Мы двигаемся дальше.