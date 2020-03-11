В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии

Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так называемый комплекс «сердце-легкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Он «жил» за ребенка и помог малышке справиться с тяжелейшей пневмонией. 11 марта в Минске впервые спасли девочку с помощью аппарата ЭКМО – это так называемый комплекс «сердце-легкое», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне, напомним, белорусские врачи провели еще одну уникальную операцию: 23-летней девушке одномоментно пересадили почку и кохлеарный имплантат – прибор, который компенсирует потерю слуха.
«Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат
Об очередной уникальной для нашей страны операции белорусских врачей расскажет Евгений Пустовой.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
Ребенок от пневмонии просто умирал.
Середина февраля. В РНПЦ детской хирургии звонят из детской инфекционной больницы. У трехлетнего ребенка пневмония. Девочка задыхается.
Денис Савко, отец спасенной девочки:
Не дай Бог кому-то испытать такие эмоции, которые испытали мы. Было всё. Но больше всего была вера во врачей, что у них все получится. Ну и в Бога.
Получилось. Понадобилась экстракорпоральная мембранная оксигенация. Выговорить сложно. А сделать ее для ребенка – высший пилотаж в хирургии. Эта операция вошла в историю белорусской медицины.
Антонина Фирсова, анестезиолог-реаниматолог РНПЦ детской хирургии:
Ставится трубочка в сосудик, и по этой трубочке кровь от человека забирается с помощью моторчика. Он ее пускает на оксигенатор, легкие насыщает кислородом, забирает углекислый газ. И чистую, хорошую кровь возвращает ребеночку. Соответственно, чем ребенок меньше, тем сосудики меньше, чем тяжелее поставить трубочки так, чтобы он хорошо работал.
Это труд хирургов, анестезиологов, нескольких операционных бригад – восьми человек. Одним словом – интенсивистов. Именно так себя по-современному называют врачи этого отдела РНПЦ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Евгений Пустовой, корреспондент:
Служба интенсивной терапии Беларуси оказалась на высоте. Трехлетнюю пациентку с тотальной пневмонией спасти могло только чудо. Благодаря тому, что в руках профессионалов оказался этот современный аппарат ЭКМО, ребенок выжил. Такое оборудование помогает дышать и открывает второе дыхание для белорусской медицины. Мы двигаемся дальше.
Два аппарата ЭКМО уже есть. Вскоре появится еще столько же. Настоящий ЭКМО-центр для детей. У взрослых такой уже есть. В итоге потребности страны будут закрыты. Детей даже в самом тяжелом состоянии из регионов можно будет доставлять сюда – к «волшебникам» в белых халатах.