Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?

Получать воду из артезианских скважин планируют к 2025 году. Специалисты минского водоканала уже разработали план реализации масштабного проекта. Водозаборы построят в южном направлении, на территории Пуховичского и Дзержинского районов.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:

В 2017 году по заказу «Минскводоканала» проектная организация «Минскинжпроект» разработала для нас проектную документацию, в которой было рассмотрено несколько вариантов – с технической точки зрения, с экономической точки зрения – перевода города Минска на подземные источники. Был выбран по итогу один из вариантов. Для этого необходима реконструкция существующих сооружений и строительство новых водопроводных сетей.