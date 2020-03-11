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Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?

11 марта 2020 18:05
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Новости Беларуси. В Минске полностью перейдут на подземные источники водоснабжения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?-1

Получать воду из артезианских скважин планируют к 2025 году. Специалисты минского водоканала уже разработали план реализации масштабного проекта. Водозаборы построят в южном направлении, на территории Пуховичского и Дзержинского районов.

Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?-4

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:
В 2017 году по заказу «Минскводоканала» проектная организация «Минскинжпроект» разработала для нас проектную документацию, в которой было рассмотрено несколько вариантов с технической точки зрения, с экономической точки зрения перевода города Минска на подземные источники. Был выбран по итогу один из вариантов. Для этого необходима реконструкция существующих сооружений и строительство новых водопроводных сетей.

Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?-7

Сейчас треть потребителей Минска получают воду из поверхностных источников, в том числе жители Московского, Фрунзенского и частично Октябрьского районов.

Когда Минск полностью перейдёт на воду из артезианских скважин?-10

# Водоснабжение # общество # Наталья Сазанова # Фотофакт

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