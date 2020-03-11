Эту книгу должен прочесть каждый потребитель! Рекомендует эксперт

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Ликбез для потребителей на уровне информационных цифровых технологий – насколько практикуется вашим общественным объединением?

«Заказывал трижды по электронной торговле, и три раза получал такую ерунду!» Как проверить интернет-магазин

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

У нас создано, издано в 2000 году учебное пособие «Основы потребительских знаний». И это учебное пособие – уже четвёртое издание. Это в качестве факультатива рекомендовано, согласовано с министерством образования. И в других школах, районах, городах такой факультатив проводится. Сегодня мы были на одной из пресс-конференций – где ещё, каким образом можно познавать какие-то знания, потому что это молодой человек, это с него нужно, со школы начинать. Это необязательно такой специальный предмет, а это должен быть – вкрапление в какие-то другие предметы: обществоведение, биология и так далее. И более того, у нас есть ресурс bоzp.by, где потребители как раз могут – очень стараемся часто, по мере необходимости обновлять наши пресс-релизы, новости – что происходит. И мы в курсе, чем занимается организация – там также можно представить.