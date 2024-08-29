Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря

Рождественские праздники в обновленном соборе. Ремонтно-реставрационные работы в главном храме Жировичского монастыря должны завершиться до начала зимы. 29 августа в святыне прошло выездное совещание под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – контроль за реализацией поручений Президента, данных при посещении монастыря в 2021-м. Тогда Александр Лукашенко поставил задачу в течение трех лет привести обитель в порядок. Наталья Кочанова отметила, что все надо сделать достойно. Важно, чтобы люди приходили, молились и чувствовали себя комфортно. Также председатель Совета Республики поблагодарила строителей за ту работу, которая уже выполнена. Всего на объекте в настоящее время трудятся около 30 человек. Сейчас идет внутренняя отделка стен храма. В ближайшее время планируют приступить к замене пола и реставрации иконостаса.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На фоне выполнения работ и преображения храма некоторые элементы, которые раньше казались допустимыми, сейчас уже диссонируют с обновленной отделкой, поэтому тоже должны быть заменены. Мы сейчас посчитаем, сколько понадобится времени на этот дополнительный объем работ, но задача стоит жесткая – к рождественским праздникам храм должен встречать прихожан во всей красе. Ожидается также, что после реконструкции Успенского собора станет доступнее чудотворная икона, ее перенесут в более удобное для прихожан место.