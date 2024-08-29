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Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря

29 августа 2024 17:54
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Рождественские праздники в обновленном соборе. Ремонтно-реставрационные работы в главном храме Жировичского монастыря должны завершиться до начала зимы. 29 августа в святыне прошло выездное совещание под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря-2

На повестке – контроль за реализацией поручений Президента, данных при посещении монастыря в 2021-м. Тогда Александр Лукашенко поставил задачу в течение трех лет привести обитель в порядок. Наталья Кочанова отметила, что все надо сделать достойно. Важно, чтобы люди приходили, молились и чувствовали себя комфортно. Также председатель Совета Республики поблагодарила строителей за ту работу, которая уже выполнена. Всего на объекте в настоящее время трудятся около 30 человек. Сейчас идет внутренняя отделка стен храма. В ближайшее время планируют приступить к замене пола и реставрации иконостаса. 

Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря-4

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На фоне выполнения работ и преображения храма некоторые элементы, которые раньше казались допустимыми, сейчас уже диссонируют с обновленной отделкой, поэтому тоже должны быть заменены. Мы сейчас посчитаем, сколько понадобится времени на этот дополнительный объем работ, но задача стоит жесткая – к рождественским праздникам храм должен встречать прихожан во всей красе.

Ожидается также, что после реконструкции Успенского собора станет доступнее чудотворная икона, ее перенесут в более удобное для прихожан место.

Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря-6

Гурий, архиепископ Новогрудский и Слонимский, наместник Свято-Успенского ставропигиального мужского Жировичского монастыря:
Чтобы и во время богослужения можно было людям, если пришли и нет времени долго ждать до окончания службы, тихонечко приложиться. И службе не мешать, и самим помолиться, приложиться к иконе.

Параллельно ремонтные работы ведутся также в Явленской церкви. Они должны завершиться до 1 мая. К слову, в 2025 году в монастыре отметят 555-летие со дня явления Жировичской иконы Божией Матери.

# Владимир Караник # Наталья Кочанова # Религия # Православные в Беларуси

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