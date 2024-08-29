Беларусбанк подарил сельским школам 6 новых автобусов МАЗ

«В школу с Беларусбанком». Ключи от шести новых автобусов сельским школам 29 августа передал крупнейший банк страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные МАЗы пополнили автопарки каждой области Беларуси. Уже в 2 сентября они доставят на торжественные линейки своих первых маленьких пассажиров. Алина Мычко – подробнее о благотворительной инициативе.

Путь к знаниям непрост – во всех смыслах. А в сельской местности вдвойне. Без транспорта дорога до школ в некоторых районах может растянуться на часы. Ежедневно в подвозе нуждаются более 70 тысяч ребят. Поэтому наличие надежных автобусов – один из самых острых вопросов. И решить его помогает Беларусбанк.

Ольга Дроздова, директор Паричской средней школы имени А.М. Пинчука:

Для нас это очень необходимый подарок. В нашей школе обучаются 258 учащихся из 12 населенных пунктов. И мы в школу привозим 87 учащихся. Плюс на базе нашей школы осуществляется профессиональная подготовка всего Светлогорского района.

Вадим Терлецкий, директор Заречковской средней школы:

В новом учебном году за наши парты сядут 63 учащихся, из них 38 нуждаются в подвозе. Мы охватываем 8 близлежащих населенных пунктов, доставляем в школу нашу. Протяженность маршрута – 160 километров. По времени это довольно длинный промежуток. Конечно, это очень важно, потому что у нашего автобуса уже подходит срок службы.

Новые МАЗы служить будут очень долго, в них стоит двигатель-миллионник. Это только одна из новаций. В 2024 году автобусы пережили масштабную модернизацию. Акцент – на безопасности и комфорте учеников. Добавили дополнительный отопитель, усовершенствовали сиденья. Это уже вторая партия МАЗов от Беларусбанка, которая отправилась в сельские школы. На такой нужный и добрый проект вдохновил Президент.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Была услышана инициатива главы государства о том, что необходимо обратить внимание на доставку детишек в отдаленных регионах нашей страны в школы. И мы ее поддержали. В прошлом году у нас стартовал новый социальный проект, шестой проект, «В школу с Беларусбанком».