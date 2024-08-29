Белорусская армия укрепляет государственную границу на южном направлении
Для усиления государственной границы на юг Беларуси переброшены дополнительные силы. Военные подразделения выполнили развертывание на новой дислокации и приступили к патрулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановку на месте изучила Анна Корольчук.
Приграничный район Гомельской области – горячая точка на карте страны в прямом и переносном смысле. Для усиления безопасности сюда прибыли военные различных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, в том числе сил специальных операций. Бойцы оборудовали лагерь, блокпосты, начали патрулирование. Охрана и наблюдение на участке ведутся круглосуточно, для этого на вооружении есть беспилотники.
Военнослужащий сил специальных операций:
На данный момент мы производим разведку местности для выявления противника, ДРГ, легкобронированной техники. Ну и танки, окопы, блиндажи, наличие противника через тепловизионную камеру.
К месту дислокации прибыли и танковые подразделения. Установили инженерные сооружения, выкопали окопы для боевой техники, сделали блиндажи для укрытия. Экипажи из трех человек – командира, механика-водителя и наводчика – прошли предварительную подготовку.
Военнослужащий танкового подразделения:
Много времени проводим на полигоне. Три роты, в неделю каждая рота стреляет минимум по три раза. Заездов очень много, катаем и стреляем, соответственно, тоже много. Проводили занятия, как капать окопы, как правильно их сооружать, как маскировать окопы, как танки маскировать.
Благодаря учениям механику-водителю удается легко маневрировать тяжелой техникой даже на узких лесных дорогах и преодолевать препятствия.
Подробности в видео.