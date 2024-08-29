Прямой эфир

Белорусская армия укрепляет государственную границу на южном направлении

29 августа 2024 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для усиления государственной границы на юг Беларуси переброшены дополнительные силы. Военные подразделения выполнили развертывание на новой дислокации и приступили к патрулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановку на месте изучила Анна Корольчук.

Белорусская армия укрепляет государственную границу на южном направлении-2

Приграничный район Гомельской области – горячая точка на карте страны в прямом и переносном смысле. Для усиления безопасности сюда прибыли военные различных подразделений Вооруженных Сил Беларуси, в том числе сил специальных операций. Бойцы оборудовали лагерь, блокпосты, начали патрулирование. Охрана и наблюдение на участке ведутся круглосуточно, для этого на вооружении есть беспилотники.

Белорусская армия укрепляет государственную границу на южном направлении-4

Военнослужащий сил специальных операций:
На данный момент мы производим разведку местности для выявления противника, ДРГ, легкобронированной техники. Ну и танки, окопы, блиндажи, наличие противника через тепловизионную камеру.

К месту дислокации прибыли и танковые подразделения. Установили инженерные сооружения, выкопали окопы для боевой техники, сделали блиндажи для укрытия. Экипажи из трех человек – командира, механика-водителя и наводчика – прошли предварительную подготовку. 

Белорусская армия укрепляет государственную границу на южном направлении-6

Военнослужащий танкового подразделения:
Много времени проводим на полигоне. Три роты, в неделю каждая рота стреляет минимум по три раза. Заездов очень много, катаем и стреляем, соответственно, тоже много. Проводили занятия, как капать окопы, как правильно их сооружать, как маскировать окопы, как танки маскировать.

Благодаря учениям механику-водителю удается легко маневрировать тяжелой техникой даже на узких лесных дорогах и преодолевать препятствия.

Подробности в видео.

# Вооруженные силы Беларуси # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусбанк подарил сельским школам 6 новых автобусов МАЗ
29 августа 2024 18:00

Беларусбанк подарил сельским школам 6 новых автобусов МАЗ

Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря
29 августа 2024 17:54

Кочанова ознакомилась с ходом ремонтных работ в главном храме Жировичского монастыря

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом
29 августа 2024 17:50

«Нужно встречаться чаще» – Марат Марков поделился впечатлениями от разговора с Президентом