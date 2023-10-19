Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»

Билет в цифровое будущее. В конкурсе «100 идей для СНГ» начался самый горячий этап. Участники приступили к защите проектов. В этом году свои идеи – а это больше 40 разработок – на суд жюри вынесли инноваторы из восьми стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 инноваций предложили молодые ученые из Беларуси – победители республиканского этапа. Ветеринар из Лиды участвует в конкурсе со своим проектом по бионическому протезированию животных. С помощью методики 3D-печати пластиковых конечностей у четвероногих вновь появится возможность активно передвигаться. А ученица Лепельской школы № 3 придумала, как выгодно можно использовать отходы металлургического производства.

Дарья Новицкая, участница конкурса «100 идей для СНГ»:

Суть моего проекта заключается в том, что в настоящее время на многих предприятиях Беларуси функционирует литейное производство. В нем образуются отходы. И самым крупнотоннажным из них является земля формовочная горелая. Суть моего проекта заключается в том, чтобы перерабатывать эту землю при производстве керамического кирпича. Мной были получены образцы керамического кирпича с различным содержанием этого отхода. Также мы изучили их свойства и узнали, что при производстве керамического кирпича можно использовать 20 массовых процентов земли формовочной горелой, то есть полностью заменить песок на отход, тем самым мы получаем экологическую и экономическую выгоду.

Сабрина Джафарова, участница конкурса «100 идей для СНГ» (Азербайджан):

Это очень важно и нужно, если вы хотите выйти за пределы вашей страны, как, например, в нашем случае. Также это дает огромное community, networking с нашими единомышленниками. Помогает найти потенциальных инвесторов и заинтересованные лица.

Имена победителей станут известны уже завтра, 20 октября. Ну а пока у юных ученых из СНГ есть возможность пообщаться, обменяться контактами и идеями. В перспективе общих молодежных проектов станет больше. Об этом представители делегаций стран Содружества говорили сегодня на заседании совета по делам молодежи.