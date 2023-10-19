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Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»

19 октября 2023 18:49
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Билет в цифровое будущее. В конкурсе «100 идей для СНГ» начался самый горячий этап. Участники приступили к защите проектов. В этом году свои идеи – а это больше 40 разработок – на суд жюри вынесли инноваторы из восьми стран Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»-1

12 инноваций предложили молодые ученые из Беларуси – победители республиканского этапа. Ветеринар из Лиды участвует в конкурсе со своим проектом по бионическому протезированию животных. С помощью методики 3D-печати пластиковых конечностей у четвероногих вновь появится возможность активно передвигаться. А ученица Лепельской школы № 3 придумала, как выгодно можно использовать отходы металлургического производства.

Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»-4

Дарья Новицкая, участница конкурса «100 идей для СНГ»:
Суть моего проекта заключается в том, что в настоящее время на многих предприятиях Беларуси функционирует литейное производство. В нем образуются отходы. И самым крупнотоннажным из них является земля формовочная горелая. Суть моего проекта заключается в том, чтобы перерабатывать эту землю при производстве керамического кирпича. Мной были получены образцы керамического кирпича с различным содержанием этого отхода. Также мы изучили их свойства и узнали, что при производстве керамического кирпича можно использовать 20 массовых процентов земли формовочной горелой, то есть полностью заменить песок на отход, тем самым мы получаем экологическую и экономическую выгоду.

Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»-7

Сабрина Джафарова, участница конкурса «100 идей для СНГ» (Азербайджан):
Это очень важно и нужно, если вы хотите выйти за пределы вашей страны, как, например, в нашем случае. Также это дает огромное community, networking с нашими единомышленниками. Помогает найти потенциальных инвесторов и заинтересованные лица.

Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»-10

Имена победителей станут известны уже завтра, 20 октября. Ну а пока у юных ученых из СНГ есть возможность пообщаться, обменяться контактами и идеями. В перспективе общих молодежных проектов станет больше. Об этом представители делегаций стран Содружества говорили сегодня на заседании совета по делам молодежи.

Белорусские молодые учёные предложили 12 проектов на конкурсе «100 идей для СНГ»-13

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
У нас с коллегами достаточно много общего в рамках молодежной политики. С одной стороны, радует эта унификация, но с другой стороны, есть определенные направления, над которыми то или иное государство больше работает: либо в сфере информационной, либо в сфере стартапов. Сегодня каждый представит свой опыт.

Кроме того, на заседании обсудили план работы на 2024-й. В СНГ он станет Годом волонтерского движения.

# Ученые # общество # Александр Кадлубай # Фотофакт

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