В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?

Новости Беларуси. Школьникам помогут определиться с работой мечты. Во время весенних каникул для выпускников пройдут ярмарки целевой подготовки для будущего поступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Школьникам помогут определиться с работой мечты. Во время весенних каникул для выпускников пройдут ярмарки целевой подготовки для будущего поступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Запланированы они на 28 и 29 марта. Учеников 8 и 9 классов примут в трех средних специальных учебных заведениях. Ребят ждут в колледже ремесленничества и дизайна, технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также в механико-технологическом. Выпускники смогут поближе узнать о нюансах учебы и даже пообщаться с будущими нанимателями. Предусмотрены и другие мероприятия для школьников. Например, туристические маршруты по знаковым местам Беларуси.
Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Дети будут знакомиться и углублять свои знания по истории Беларуси, по знаковым местам Беларуси. И экскурсии на промышленные предприятия. То есть экономика страны тоже должна пополняться кадрами, дети уже должны иметь представление, чем гордится Беларусь, какие здесь есть знаковые предприятия и что такое современные профессии.
Во время каникул по традиции правоохранители усилили контроль. Организован ряд профилактических мероприятий: беседы, лекции и личные встречи. А в вечернее время милиция дежурит в местах скопления молодежи.
Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних будут во взаимодействии с комитетом образования отслеживать время проведения несовершеннолетних, участие их в кружковой деятельности, организовывать для них профилактические мероприятия, начиная от спортивных и заканчивая культурно-массовыми и посещением знаковых мест Минска.