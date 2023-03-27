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В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?

27 марта 2023 13:37
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Новости Беларуси. Школьникам помогут определиться с работой мечты. Во время весенних каникул для выпускников пройдут ярмарки целевой подготовки для будущего поступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?-1

Запланированы они на 28 и 29 марта. Учеников 8 и 9 классов примут в трех средних специальных учебных заведениях. Ребят ждут в колледже ремесленничества и дизайна, технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также в механико-технологическом. Выпускники смогут поближе узнать о нюансах учебы и даже пообщаться с будущими нанимателями. Предусмотрены и другие мероприятия для школьников. Например, туристические маршруты по знаковым местам Беларуси.

В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?-4

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Дети будут знакомиться и углублять свои знания по истории Беларуси, по знаковым местам Беларуси. И экскурсии на промышленные предприятия. То есть экономика страны тоже должна пополняться кадрами, дети уже должны иметь представление, чем гордится Беларусь, какие здесь есть знаковые предприятия и что такое современные профессии.

Во время каникул по традиции правоохранители усилили контроль. Организован ряд профилактических мероприятий: беседы, лекции и личные встречи. А в вечернее время милиция дежурит в местах скопления молодежи.

В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?-7

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних будут во взаимодействии с комитетом образования отслеживать время проведения несовершеннолетних, участие их в кружковой деятельности, организовывать для них профилактические мероприятия, начиная от спортивных и заканчивая культурно-массовыми и посещением знаковых мест Минска.

В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?-10

В столичных учреждениях образования действует более 250 лагерей. Они работают на базе школ, гимназий и учреждений дополнительного образования. Напомним, такой весенний отдых продлится до 2 апреля.

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# Образование в Беларуси # общество # Людмила Борисенко # Дмитрий Мелешко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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