В Минске пройдут ярмарки целевой подготовки. Как школьникам помогут выбрать профессию мечты?

Новости Беларуси. Школьникам помогут определиться с работой мечты. Во время весенних каникул для выпускников пройдут ярмарки целевой подготовки для будущего поступления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запланированы они на 28 и 29 марта. Учеников 8 и 9 классов примут в трех средних специальных учебных заведениях. Ребят ждут в колледже ремесленничества и дизайна, технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, а также в механико-технологическом. Выпускники смогут поближе узнать о нюансах учебы и даже пообщаться с будущими нанимателями. Предусмотрены и другие мероприятия для школьников. Например, туристические маршруты по знаковым местам Беларуси.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Дети будут знакомиться и углублять свои знания по истории Беларуси, по знаковым местам Беларуси. И экскурсии на промышленные предприятия. То есть экономика страны тоже должна пополняться кадрами, дети уже должны иметь представление, чем гордится Беларусь, какие здесь есть знаковые предприятия и что такое современные профессии.

Во время каникул по традиции правоохранители усилили контроль. Организован ряд профилактических мероприятий: беседы, лекции и личные встречи. А в вечернее время милиция дежурит в местах скопления молодежи.