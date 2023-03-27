В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ

Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно заложили капсулу времени на месте первого в Минске домоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Послание потомкам поместили в нишу в фундаменте 104-го дома на Партизанском проспекте. Именно здесь 85 лет назад в 1938 году начало свою работу Домоуправление № 1. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства провели масштабную работу в архивах и определили место расположения службы, ставшей прообразом всей системы ЖКХ. На этом месте установили памятную доску.

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Послание – краткая информация о том, что сегодня предоставляет город Минск, что предоставляет система жилищно-коммунального хозяйства Минска. И послание-пожелание будущим потомкам открыть эту капсулу и прочитать.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:

Мы чтим память наших предков. И, естественно, хотелось запечатлеть тот изначально, может быть, нелегкий труд работников нашей сферы, жилищно-коммунального хозяйства.