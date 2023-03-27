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В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ

27 марта 2023 13:34
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Новости Беларуси. В Заводском районе торжественно заложили капсулу времени на месте первого в Минске домоуправления, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ-1

Послание потомкам поместили в нишу в фундаменте 104-го дома на Партизанском проспекте. Именно здесь 85 лет назад в 1938 году начало свою работу Домоуправление № 1. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства провели масштабную работу в архивах и определили место расположения службы, ставшей прообразом всей системы ЖКХ. На этом месте установили памятную доску.

В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ-4

Андрей Новик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Послание – краткая информация о том, что сегодня предоставляет город Минск, что предоставляет система жилищно-коммунального хозяйства Минска. И послание-пожелание будущим потомкам открыть эту капсулу и прочитать.

В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ-7

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:
Мы чтим память наших предков. И, естественно, хотелось запечатлеть тот изначально, может быть, нелегкий труд работников нашей сферы, жилищно-коммунального хозяйства.

В Минске заложили капсулу времени на месте первого в истории города ЖКХ-10

В системе жилищно-коммунального хозяйства это первая капсула времени. Открытие послания запланировано на 2123 год.

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# ЖКХ # общество # Андрей Новик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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