«Выручка шла в карман организаторам». В Беларуси выявили нелегальный бизнес по оказанию услуг такси

Новости Беларуси. Комитетом госконтроля пресечена деятельность компаний, которые занимались организацией пассажирских перевозок. Недобросовестные предприниматели скрывали выручку от налоговых структур и выплачивали сотрудникам зарплаты в конвертах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении трех лет нарушители регистрировали фирмы, которые заключали договоры с электронным сервисом «Яндекс.Такси» и набирали полноценный штат водителей. Причем большинство работников трудоустраивались нелегально. Однако не всех водителей это смущало.

Водитель одной из фирм такси: Отношения с перевозчиком строились на основе договора аренды транспортного средства с экипажем. Работал порядка полугода, каждую неделю мы получали свои 40 % от выполненных заказов за минусом комиссии «Яндекс». И конечно, не задавались вопросом, выплачивались ли налоги. Предполагалось, что наниматель добросовестно выполняет свои обязательства. Касательно налогов, подоходного налога, отчислений в Фонд социальной защиты разговоров не было.

Не вызывало подозрений и то, что фирмы-перевозчики функционировали всего несколько месяцев под руководством иностранных граждан. Всего в преступной схеме было задействовано порядка 15 таких субъектов, а зарплату в конвертах получили более тысячи человек.

Оперативный работник Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси: Для противодействия выявления и пресечения своей незаконной деятельностью фигуранты активно использовали меры конспирации. В своей противоправной деятельности они использовали реквизиты субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы на подставных лиц, как правило, иностранных граждан. Такие субъекты использовались в течение непродолжительного времени, после чего прекращали свою деятельность. Однако противоправная деятельность продолжалась с использованием реквизитов вновь зарегистрированных предприятий.

Виктор Селицкий, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

Сокрытая от этой деятельности выручка шла в карман организаторам преступной схемы, скрывалась от налогообложения, а также использовалась для выплаты заработной платы в конвертах. Предварительно определенная на основании материалов оперативно-розыскной деятельности выручка составляет свыше 10 миллионов рублей. Это то, что сокрыто от налогообложения. Причиненный государству ущерб в виде не перечисленного при выплате серой зарплаты подоходного налога составляет свыше 2 миллионов рублей.

По статистике КГК, предприятия, которые занимаются перевозкой пассажиров в нашей стране, часто нарушают действующее законодательство. Только за год в отношении частных компаний, предоставляющих услуги такси, возбуждено 17 уголовных дел, а сумма ущерба государству составила 9 миллионов.