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Новости по тегу #Дмитрий Мелешко

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба
24 июля 2026 09:21

100 дней по 10000 шагов – рассказываем о новом проекте Президентского спортивного клуба

В Минске наградили лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних
19 июня 2025 18:59

В Минске наградили лучших сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних

Вплоть до проблем с законом – как уберечь детей от опасности во время каникул
02 июня 2025 19:00

Вплоть до проблем с законом – как уберечь детей от опасности во время каникул

Чем занимаются воспитанники военно-патриотических клубов МВД и как туда попасть?
02 июня 2025 18:44

Чем занимаются воспитанники военно-патриотических клубов МВД и как туда попасть?

«Наркодилеры обещают им большой заработок» – Дмитрий Мелешко о детской преступности
02 июня 2024 18:10

«Наркодилеры обещают им большой заработок» – Дмитрий Мелешко о детской преступности

«Не попасть под статью». Как жертве буллинга постоять за себя?
15 марта 2024 20:22

«Не попасть под статью». Как жертве буллинга постоять за себя?

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков
15 марта 2024 08:50

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков

«Беги или умри», «Синий кит». Как понять, что ваш ребёнок попал в группу смерти?
06 декабря 2023 15:22

«Беги или умри», «Синий кит». Как понять, что ваш ребёнок попал в группу смерти?

«12 лет лишения свободы». С какого возраста детей привлекают к ответственности за распространение наркотиков?
06 декабря 2023 15:16

«12 лет лишения свободы». С какого возраста детей привлекают к ответственности за распространение наркотиков?

«Это пушечное мясо для них». Как мошенники вербуют детей в интернете для преступных действий?
06 декабря 2023 12:52

«Это пушечное мясо для них». Как мошенники вербуют детей в интернете для преступных действий?

Мошенничество, воровство и не только. Какие правонарушения самые распространенные среди молодёжи?
19 июня 2023 14:23

Мошенничество, воровство и не только. Какие правонарушения самые распространенные среди молодёжи?

Избивают, раздевают и оставляют лежать. За что 13-летние девочки-подростки расправились со сверстницей?
12 апреля 2023 19:37

Избивают, раздевают и оставляют лежать. За что 13-летние девочки-подростки расправились со сверстницей?