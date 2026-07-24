Новости по тегу #Дмитрий Мелешко

Можно выиграть 15 тысяч – это сертификат на путешествие. Плюс десять сертификатов по тысяче рублей. Будут промежуточные призы.
Благодарности и памятные подарки получили 40 человек.
Минская милиция постоянно мониторит интернет. Выявляет ролики, которые граничат с совершениями подростками преступлений либо правонарушений. На каждый из них мы оперативно реагируем.
В стране создается большое количество военно-патриотических клубов. Министерство внутренних дел не стало исключением.
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