Прямой эфир

Почти 12,5 тысячи записались в школьные лагеря Минска во время весенних каникул

27 марта 2023 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 12,5 тысячи детей пройдут оздоровление в школьных лагерях Минска во время весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 12,5 тысячи записались в школьные лагеря Минска во время весенних каникул-1

Ребят обеспечат трехразовым питанием, комплексом образовательных и развлекательных мероприятий. Каждый школьный лагерь имеет свой план работы. Внимание уделят патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, организованы спортландии и состязания, образовательные и культурные мероприятия. В программе также запланировано посещение культурных объектов, экскурсии по местам исторической славы, предусмотрены и выезды на промышленные предприятия.

Почти 12,5 тысячи записались в школьные лагеря Минска во время весенних каникул-4

Елена Гиль, директор средней школы № 155 Минска:
Перед учреждением образования стоит задача организовать активный, разнообразный, с пользой досуг. И, конечно, особое внимание уделяется развитию личности каждого ребенка. Поэтому в нашем учреждении для учащихся 1-7 классов организован оздоровительный лагерь. По запросам родителей и по интересам учащихся функционируют профильные отряды. Это военно-патриотический профиль, спортивный, лингвистический. Мы уделяем большое внимание здоровому образу жизни и физической активности наших ребят, поэтому работают и спортивные залы.

Почти 12,5 тысячи записались в школьные лагеря Минска во время весенних каникул-7

Всего же за период весенних каникул школьников примут около 250 лагерей с дневным пребыванием. Они будут работать на базе школ, гимназий и учреждений дополнительного образования. Продлится отдых до 2 апреля.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Всем надо шевелиться, не только областной власти»
27 марта 2023 10:39

Лукашенко: «Всем надо шевелиться, не только областной власти»

Александр Лукашенко согласовал новые назначения 27 марта
27 марта 2023 10:02

Александр Лукашенко согласовал новые назначения 27 марта

Минобразования РБ: экзамены у девятиклассников пройдут с 1 по 9 июня
27 марта 2023 09:51

Минобразования РБ: экзамены у девятиклассников пройдут с 1 по 9 июня