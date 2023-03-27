Почти 12,5 тысячи записались в школьные лагеря Минска во время весенних каникул

Новости Беларуси. Почти 12,5 тысячи детей пройдут оздоровление в школьных лагерях Минска во время весенних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребят обеспечат трехразовым питанием, комплексом образовательных и развлекательных мероприятий. Каждый школьный лагерь имеет свой план работы. Внимание уделят патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни, организованы спортландии и состязания, образовательные и культурные мероприятия. В программе также запланировано посещение культурных объектов, экскурсии по местам исторической славы, предусмотрены и выезды на промышленные предприятия.

Елена Гиль, директор средней школы № 155 Минска:

Перед учреждением образования стоит задача организовать активный, разнообразный, с пользой досуг. И, конечно, особое внимание уделяется развитию личности каждого ребенка. Поэтому в нашем учреждении для учащихся 1-7 классов организован оздоровительный лагерь. По запросам родителей и по интересам учащихся функционируют профильные отряды. Это военно-патриотический профиль, спортивный, лингвистический. Мы уделяем большое внимание здоровому образу жизни и физической активности наших ребят, поэтому работают и спортивные залы.