В Минске произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение

Новости Беларуси. Криминальная история случилась в Чижовке, которая достаточно красноречиво говорит о том, что беспределу отдельных активистов нет границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они уже идут в дома и семьи тех, кто с ними не согласен.

Началось все с дорожного инцидента на улице Уборевича, где произошла драка между водителем и протестующим, который перекрыл движение транспорта. Владелец машины достаточно жестко отреагировал на подобные действия активиста, который с виду был еще и пьян.

Движение было восстановлено, а вот история потом получила продолжение. Личные данные водителя позже появились в Telegram-канале: адрес и телефон мужчины. И уже ночью «народные мстители» приехали выяснять отношения с обидчиком.

Нападавшие задержаны. По предварительным данным, у троих с собой были ножи и пневматический пистолет.

Читайте также:

В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа

«Выпила и вышла на проезжую часть». В Минске 22-летняя девушка перекрывала движение транспорта

В Жлобине задержали радикального футбольного фаната. Он участвовал в массовых беспорядках после выборов