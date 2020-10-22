В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа

Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, который вечером 9 августа перекрыл движение колонне милицейских машин на проспекте Победителей в Минске и помял одной из них капот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им оказался 33-летний житель столицы. Накануне его задержали по месту жительства. Свои действия мужчина объяснил негативным влиянием на него деструктивных Telegram-каналов, в которых призывали людей к массовым беспорядкам.