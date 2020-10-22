В Минске задержали 33-летнего мужчину. Он перекрыл движение милицейским машинам вечером 9 августа
Новости Беларуси. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, который вечером 9 августа перекрыл движение колонне милицейских машин на проспекте Победителей в Минске и помял одной из них капот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им оказался 33-летний житель столицы. Накануне его задержали по месту жительства. Свои действия мужчина объяснил негативным влиянием на него деструктивных Telegram-каналов, в которых призывали людей к массовым беспорядкам.
Все это я совершил как бы по-радикальному, по оппозиции, по Telegram-каналам, которые радикально настроены против, не знаю, против государства и направлены на призывы граждан выходить на улицы, на несанкционированные акции. Я призываю граждан не поддаваться всем этим Telegram-каналам и не принимать участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Напомним, 9 августа группа агрессивно настроенных людей перекрыла проезжую часть, остановив колонну служебного транспорта МВД. Требования освободить дорогу молодые люди проигнорировали. Напротив, в продолжение противоправных действий один из протестующих подошел к патрульному автомобилю и нанес несколько ударов кулаком по капоту, нецензурно выражаясь и показывая оскорбительные жесты в адрес правоохранителей. Тогда молодому человеку удалось скрыться, а по факту хулиганских действий возбудили уголовное дело.
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