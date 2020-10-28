В Беларуси приняли поправки в пенсионные законы

Новости Беларуси. Важные внутриполитические темы 28 октября обсуждают депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходит в Овальном зале Дома правительства.

На заседании парламентарии во втором чтении приняли поправки в пенсионные законы. Так, документ предусматривает дополнительную социальную защиту для многодетных семей, людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.

Владимир Андрейченко: «Нам удалось обеспечить рост ВВП по отношению к январю»

Нововведения коснутся и индивидуальных предпринимателей. Также 28 октября ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз.