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В Беларуси приняли поправки в пенсионные законы

28 октября 2020 11:06
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Новости Беларуси. Важные внутриполитические темы 28 октября обсуждают депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходит в Овальном зале Дома правительства.  

В Беларуси приняли поправки в пенсионные законы-1

На заседании парламентарии во втором чтении приняли поправки в пенсионные законы. Так, документ предусматривает дополнительную социальную защиту для многодетных семей, людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.  

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Нововведения коснутся и индивидуальных предпринимателей. Также 28 октября ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз.  

# Пенсии # общество # Фотофакт

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