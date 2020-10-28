У белорусской модели Полли Каннабис есть собственный трек. И вот что девушка думает о музыке

Новости Беларуси. У этой хрупкой девушки более 13 титулов мировых конкурсов красоты, обложки самых известных модных журналов. Но ей покорились не только лучшие подиумы Москвы, Милана и Бангкока, а еще и бюджетное высшее образование в одном из самых престижных вузов планеты, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Для чего белорусской красавице финансовая аналитика, бизнес-английский, профессиональное звучание и безупречный поворот на 180? Узнаем.

День Полли начинается в вокальной студии. Здесь вместе с педагогом она старается взять самую высокую ноту. А вот душа частенько просит рока.

Полли Каннабис, модель, Miss Grand Belarus:

Когда мне было лет 15, я увлеклась рок-музыкой, и мои лучшие друзья были рок-музыкантами. Они постоянно выступали на концертах, я с ними тусовалась, поддерживала их. И с тех пор музыка для меня играет очень большую роль. Когда я приехала в Москву, я скучала по этой атмосфере, и меня судьба свела тоже с рок-тусовкой, я стала ведущей проекта «Рок-туса». Мы брали интервью у рок-звезд, ездили на фестиваль «Кубана», я снялась в фильме про этот фестиваль. Это очень необычный опыт. Поэтому часть песен, которые я пою, – это рок-стиль. Мне нравится.

О том времени, когда у нее были синие волосы и она увлекалась киберготикой, наша героиня вспоминает с улыбкой. Но до сих пор не прочь сняться в клипе старых друзей.

Впрочем, у Полли уже есть собственный трек, и даже поступило выгодное предложение от известного продюсера. Все секреты титулованная землячка раскрывать не стала, но призналась, что сейчас готовит творческие номера сразу к двум конкурсам – Miss Globe и Miss Grand, на которых будет представлять нашу страну. Полли Каннабис:

Выбор будет между тремя композициями, я не до конца определилась. На первом месте – это Рианна «Diamonds», потому что она красивая, в ней чистая и яркая энергия. Мне показалось, что она соответствует настроению конкурсов красоты, и фраза «shine bright like a diamond» очень соответствует той атмосфере прекрасного. И, конечно, две другие песни, которые вы слышали сегодня, тоже рассматриваются. Потому что, во-первых, они лучше всего отрепетированы, а, во-вторых, я их чувствую очень сильно эмоционально, они меня заряжают энергией. Это значит, что я тоже смогу на сцене дать эмоции и настроение. C диапазоном в три октавы возможно многое, замечает педагог. С талантливой подопечной она занимается преимущественно в американских техниках. А в качестве распевки часто использует фразу – еveryone wants to be a star.

Кристина Малиновская, педагог по вокалу:

С Полли мы уже занимаемся больше, чем полгода. Она очень трудолюбивый ученик. Очень здорово, что она, наверное, единственная, кто ходит в студию дважды в неделю по два занятия, и очень здорово, что ее творчество выходит за рамки пения для себя, она готовится к чему-то, всегда занимается достаточно активно.

– Шансы есть?­

– Конечно, шансы всегда есть, главное – терпение и труд, я думаю, она придет к тому, чего хочет. По дороге в хореографический зал мы успеваем поговорить о многих интересных моментах.